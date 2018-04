Reyes a peón

Me pidió hace tiempo un periodista belga sitios, datos y curiosidades de por aquí; hacía un trabajo para la casa real de su país documentando cada etapa del Camino de Santiago y ahora he sabido por qué: lo están haciendo a pie, a peón, sus reyes Felipe y Matilda, sus hijos y algunos amigos en modo mochilita, ropa campera, coches-escoba y discreta seguridad, tal como se les vio estos días de atrás en varias etapas por La Rioja... e igual que se les vio el año pasado por Navarra. Hacen el Camino a cachos cada año y se han propuesto finalizarlo. Se les ve convencidos de que es el mejor modo de pasar su «semana blanca», vacación pascual tan general en Europa. Y de no torcerse el plan, en tres años les tocarán ya etapas leonesas (si Dios quiere y el Apóstol no le objeta). Confiemos en que nadie les importune por aquí, vienen como cualquier otro peregrino, entre ellos, por la misma senda, sin esparabán, pose o posados; y sólo están a eso; déjeles el cazurro en paz, que la vienen buscando, y aplíquese al buen trato si se les topa, ya que del buen recuerdo que se lleven los que por aquí pasen nos depende la fama y el negocio este.

Lo que se hace raro es ver a toda una familia real apeonando la marcha por la senda de los mortales; y no es el caso del típico rey que se camufla un rato entre lo plebeyo para oír lo que no puede o no debe oír (o para ir de putas, cosa más frecuente), porque a los monarcas belgas se les ve naturales, anonimándose como uno más, aunque también es cierto que hoy se les exige a las abolladas monarquías gestos populares o populistas que les acorten su lejanía sociológica... y para esto el Camino viene pintiparado.

¿Y no será también una indirecta para que hagan lo mismo los reyes españoles que no han palpado a pie su tierra tanto como sus colegas belgas?... porque vería muy bien el pueblo a Felipe, Letizia y las nenas en busca de un perdón compostelano que la España republicana (la otra también) les niega a estas alturas de sus bajuras.

Reyes a peón. Que sí. ¿Y si llevan también a la suegra Sofía?... deja, deja, que todos los caminos tienen cunetas.