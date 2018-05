El rizoma legislativo

Y preguntarán preguntarán qué eso de la perspectiva de género. Consiste, por ejemplo, en darse cuenta de que en temas de sexualidad, o de sexo, o de poder, o de violencia, que es realmente de lo que hablamos cuando hablamos de una violación, la ley no se puede interpretar de la misma manera si se trata de un hombre que si la forzada es una mujer. No. No se trata de decir que un juez tiene un problema. Todos tenemos ideología. Todos pensamos de diferente manera y es algo que no tendría que interferir porque la ley debería ser justa. Es un principio que aprendes en primero de carrera. Las leyes son rizomas: crecen a través de principios éticos universales (raíces) y en el desarrollo o acuerdo que el grupo hace de ellos y que se deriva en las normas positivas: ramas. Por eso, la ley de violencia, por ejemplo, no juzga de la misma manera el delito ejercido sobre un hombre que el que padece una mujer a manos de éste. Y,, ahora, ¿qué es violación? ¿Por qué una niña de 18 años alcoholizada, con la personalidad sin formar y aterrada no es capaz de reaccionar cuando la rodean cinco hombres y, en lugar de pronunciar un simple no, cierra los ojos, y deja que la humillen, que la exploten, que la deshagan la vida, que la fuercen hasta límites insospechados? El problema no es que haya un juez que interprete con lógica machista la ley, el problema real es que el Código Penal albergue una norma tan confusa que se lo permita. Las sociedades se vuelven cada vez más complejas, pero la separación de poderes es una línea roja que no podemos traspasar si no queremos volver a las trincheras del fascismo. Que un ministro se vuelva de manera tan irresponsable contra uno de los principios básicos del estado de derecho es la prueba de que las cosas se están haciendo muy mal. Los culpables de que esta sentencia, y este voto particular, hayan sido posibles son ustedes, señor Catalá. No sigan descosiendo la democracia.