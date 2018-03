Escribo de Rosa porque ya no está en política. Supongo que porque alguien tan blanco no sirve para un mundo que sólo brilla por sus grises, el gris del sonder, cuando no el negro de su carcelero. Sí, ya me imagino que todos pensarán que comparar la política con un gran campo de concentración no es muy adecuado, pero las conveniencias nunca se han dado bien.

Rosa. Rosa me gusta porque a ella le gusta ser incómoda e inoportuna, porque dice lo que piensa y hace lo que dice, porque no se tuerce a pesar de que sepa que con ello perderá. Ya lo hizo. O no ¿quién sabe? Y me gusta porque se fue y lo hizo —ya sé que vuelvo a ser inconveniente— sin motivo, a no ser que ser demasiado humana sea una razón para esconderse. Ella también podría convivir con el disimulo, pero prefirió no hacerlo. Necesitamos más gente como ella en política, pero la política sigue prefiriendo el gris. No hay imagen más perfecta que la del perdedor. No hablo del fracasado, ese que mascará de por vida la traición a sus propias convicciones para no bajarse del pedestal, sino del vencido. Prometeo es el ejemplo perfecto, como Sísifo, al que Camus imaginaba feliz. Hay otro ejemplo aquí, más cerquita. ¿Alguien podría imaginar a Unamuno callado? Sus palabras en la Universidad de Salamanca son la metáfora perfecta de hasta qué punto la belleza —y la inteligencia— nunca conjugan con el ganador. Podría ocurrir cien, mil, un millón de veces, y él siempre repetiría esas palabras, las de alguien incorruptible, las de alguien a quien no le importa que el mundo se abra bajo sus pies, las del vencido.

Rosa. A Rosa no la conozco, pero me basta contemplar su rostro, saber que es falible —no confío en los inconquistables—, que ha aceptado el fin de la partida (o, no) para seguir con la única que realmente le importa, la de su dignidad. Me basta con leer de vez en cuando sus frases en twitter, comentarios de una irreductible de la libertad, palabras que demuestran que su paso por la política no la cambió.

Rosa. No conozco a nadie que hable mal de Rosa Valdeón. Si alguien lo conoce, que se aparte, que la ruindad se pega.