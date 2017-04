La enseñanza es una de las cosas que más transformaciones registrará en ese futuro que ya hemos estrenado; hasta dicen que la universidad desaparecerá convirtiéndose en algo muy distinto sin tener que ir a ella y pudiendo matricularse uno a siete mil kilómetros de distancia... ¿ya no habrá númerus clausus?... ¿quieres estudiar en Harvard?... paga la tasa fijada y adelante, siéntate... ¿será así?...

Uno de los cambios más visibles será la desaparición del encerado. Adiós, tiza, adiós, tu historia milenaria concluye aquí. Será sustituido por una pantalla que hará menor el bulto de libros que hoy se pide. La pantalla lo mostrará todo y el maestro ya no le dirá al travieso Tomasín «sal al encerado», sino «entra en la pantalla». Habrá centros con una pantalla-encerado en las aulas, pero también los habrá con todo un sistema multipantalla tapizando la pared para que siga siendo fácil distinguir un centro privado de otro público. El enriquecimiento pedagógico con las nuevas tecnologías será obvio y obligado, aunque leyes e intereses docentes irán aplazando inútilmente lo evidente perdiéndose tiempos y oportunidades (¿llegaremos, como siempre, algo tarde a donde haya que llegar ahí?).

A toda esta última generación se la llama «nativa digital» porque hoy los críos ya saben darle al play de la placenta y matar marcianitos antes de destetarse; y cuando lleguen a la universidad irán más al gimnasio que a la biblioteca, como ahora, pero con nota... porque incluso las técnicas de estudio serán complementadas con técnicas prodigiosas y fáciles implantes (ahí ves la noticia reciente de unos científicos que han logrado alojar toda una película en una molécula).

¿Ocurrirá entonces que cualquiera podrá ser listísimo al poder implantarse en el tarro cualquier saber?... seguramente, quizá, pero ya se encargarán de que sólo los propios lo alcancen, la gente ya instalada no quiere arriesgar su poder, su información, con lo que la educación podrá cambiar asombrosamente, pero no la distancia entre ricos y pobres... los ricos serán más listos... y no es previsible que sus privilegios dejen de perpetuarse, la vida es eso.