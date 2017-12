Marchando una de modificación del código... sus señorías en el Congreso (todas sus señorías), han aprobado modificar leyes y que los animales no sean considerados como cosas, sino como seres vivos y, por tanto, sujetos de derecho (imagino al perro de un amigo, Atila se llama, con gruñido reburdiao, reojo oblicuo y como avisando: ojito, tengo mis derechos, igual que el chaval insolente que amenaza con denunciar al papá por un cachete seguramente muy merecido).

Ni una sola señoría se opuso porque en este mismo camino han avanzado ya no pocos países europeos.

Ciertamente es un avance.

Peláez dijo: ¿quién se atrevería hoy a negar que los indios tienen alma como la negábamos oficialmente en los primeros tiempos de la conquista americana?... ¿y cuánto tardará el animalista exaltado en exigir un alma para los bichos y, si es católico o creyente, en declarar canónicamente la existencia de un Cielo para los animales, tal y como lo planteaba Juan Pablo II, que ahora es santo y a ver quién le tose?...

¿Qué significa que un perro no sea cosa, sino persona jurídica?... que las mascotas no puedan ser embargadas o, en divorcios, adjudicadas a una de las partes como objeto tasado en los lotes del reparto; incluso la justicia podrá dictar custodia compartida para que el querido perrito, la gata o el loro loco no sufra desarreglos o mal destino y pueda seguir chuleando a los dos amos, así que por esta vía se verán no pocos pleitos de separación y los tribunales tendrán otro juguete más para entretenerse apasionadamente cuando toquen litigantes inconciliables.

Es bueno que se trate a los animales como a seres vivos y, por tal, con sus derechos, pero un perro es un perro, precisa Peláez, y un río es un río... el chucho ya tiene derechos y, sin embargo, nadie declara a estos queridos ríos como «seres vivos»... ¿acaso no lo son más que nadie, patria de tantísima fauna y fuente de muchísima otra vida con su agua?... sólo dos países han declarado a dos ríos como seres vivos, persona jurídica, India y Nueva Zelanda... que alguien indique a estas autorridades por dónde caen.