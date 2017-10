Sisplau, plis, favó

Querido y lejano amigo Florenci Rius i Ros, recluta junto a este Ris y Ras que suscribe en aquel cuartel de Gerona, cuarenta años ha... no volvimos a vernos ni saber uno del otro, ¿tás bien?, ¿va el viento en popa?... quedé en preguntar que harías hoy, pero ya imagino tu respuesta en este 1 de Octubre en el que amanecerá el Orgullo y el Anciano Rencor para votar los primeros en esa bocacalle que lleva al Paraíso Republicano, esa de ahí, girando a la derecha y to tieso.

Votarás «sí», claro, y en fiesta de masas... con la «alegre normalidad democrática» que se dice en las páginas en inglés del Govern; y con aquel traje tradicional que me enseñaste en tu centro de cultura popular (¿exagero quizá?) o, al menos, forrado en la senyera, macago’n Déu, con tu santa y hasta con los nietos que te supongo.

Si ya entonces me demostrabas por qué la ruralidad gerundense es la más genuina y catalana en el seny y en la lengua, te imagino hoy en este sonoro órdago a la grande, a la chica, al juego... y a pares, si tenéis... pero en tres de los cuatro lances vais de farol; lo manda el mus nacional y nacionalista: farolear «sin tasas»... en fin, entiendo que goces hoy viendo al fin brillar la supremacía catalana (hay motivo, ¡sois supremos en tanto!), esa superioridad moral y material de tu gen sobre el atrasado y vago espanyol o el rudo e intolerable avasallar d’els castellans.

Pero no eres tan diferente como dices ser (¿tanto te imbuyen?) para justificar así que tu nación también deba serlo... ¿diferente tú?... ¿en la raza quizá, en el credo, en la leche, en la economía, la grada?... hombre, si toda la grande o puta diferencia acaba en cultural, ¿hay problema?... ni a mí me costó aprender los pasos de sardana que me enseñaste para no bailar traspiés en aquel corro enorme que se hacía al salir de misa en Camprodón, ni a ti te costaría aprender las dos mañas gochas que necesitas para voltear a un jato de aquí en el próximo corro de aluches (pon Boñar, el 12, ¿te vienes?)... ¿diferentes?... ya, nano, lo que te jode es lo mucho en que nos parecemos... y que tus corruptos sean idénticos... P/D Oye, y si te vas...sin portazo, sisplau, plis, favó.