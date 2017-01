Sobrevivir a 8 años en la Casa Blanca

efe | washington

Las hijas del expresidente de Estados Unidos George W. Bush, Barbara Bush y Jenna Bush Hager, escribieron una carta a las del actual presidente, Barack Obama, Malia y Sasha Obama, sobre la vida después de la Casa Blanca.

La carta abierta, con la que hoy se emocionó Jenna leyéndola en el programa de televisión Today y que fue publicada en la revista Time, fue dirigida a Malia y Sasha Obama, que dejarán la Casa Blanca el próximo 20 de enero cuando el republicano Donald sustituya a su padre como nuevo presidente de EE.UU. «Por supuesto que estoy llorando. Es simplemente increíble lo rápido que pasan ocho años y cómo se han convertido en estas mujeres realmente increíbles, y sólo queríamos asegurarnos de que lo supieran», dijo Bush Hager. Ella y su hermana Barbara le dieron la bienvenida a las jóvenes hijas de Obama al «singular club de los hijos de expresidentes», un estatus que no buscaron y que les vendrá «sin directrices», aunque sí se tendrán la una a la otra, como también les ocurrió a las descendientes de la familia del expresidente. «Pero tienen mucho que esperar para el futuro. Estarán escribiendo la historia de sus vidas, más allá de la sombra de sus padres famosos, aunque siempre llevarán consigo las experiencias de los últimos ocho años», relataron Barbara y Jenna.

Por experiencia propia, les aconsejaron que disfruten de la universidad, que Malia, la hija mayor del matrimonio Obama, empezará en otoño de 2017 en Harvard tras su año sabático, y que Sasha comenzará cuando acabe los dos cursos de educación obligatoria que le quedan. «Ya no tendréis el peso del mundo sobre vuestros jóvenes hombros. Explorad vuestras pasiones. Aprendad quiénes sois. Cometed errores, se os permite hacerlo. Seguid rodeándoos de amigos leales que os conocen, os adoran y os protegerán ferozmente. Quienes os juzgan no os aman y sus voces no deben tener peso. Más bien, es vuestro propio corazón lo que importa», narraron las hijas de Bush.