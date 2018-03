Stephen en el Cielo

Quien al Cielo escupe en la cara le cae (látigo de abuela medrosa)... con Dios no se mete uno ni se toma su nombre en vano... ni se le niega, ¡lo peor!, o se abrirá a tus pies la boca de un infierno con calderas de plomo líquido para entrecallarse ahí por toda la eternidad... y aquí puede uno imaginarse a un Lacordaire en el púlpito de Notre Dame mostrando en la mano una calavera para enmudecer a la abarrotada catedral parisina... o recordar a aquel jesuíta que explicaba a los niños la eternidad con un ejemplo definitivo: imaginad un globo terráqueo todo él de acero y una hormiguita dándole vueltas por su línea ecuatorial desgastando lentamente con su pisada ese suelo... cuando al fin la senda horadada logre llegar al centro de la Tierra, eso será una milésima de segundo en la eternidad (al preguntarle un crío si una hormiga puede vivir tanto tiempo, no supo qué decir).

Stephen Hawking ha vuelto a esa eternidad del tiempo/espacio, eternidad que él negaba (si el universo tuvo principio, tendrá fin). También negó la existencia de un Dios creando o gobernando la bóveda celeste, pero tarde o temprano acabará encontrándose con él cara a cara en el inabarcable cosmos donde deambula ahora su alma pequeñina, ectoplasma esclerótico y atónito ante todo lo que ve y ni siquiera llegó a imaginar. Ese encuentro tendrá una gracia infinita y seguramente el Sumo Hacedor exclamará con su proverbial cortesía británica «¡doctor Hawking, I supose!»... «yes, Sir», responderá el astrofísico inglés alelado... «pues pasa, que cenas».

Sin embargo, no será fácil que se produzca ese encuentro, dicen que Dios nunca se muestra al ateo, respeta su albedrío y no se obliga o necesita convencerle permitiendo que vaya por su propio pie a las «tinieblas exteriores» que la física cuántica llama hoy «materia oscura»... aunque sí es bastante probable que se encuentre con alguna vida extraterreste, incluso evolucionada, en la que sí creía el sabio Hawking pese a imaginarla peligrosa o destructiva, en cuyo caso le dirán «pasa, que ya has cenado»... y le usarán de guía para llegar aquí e invadir la Tierra.