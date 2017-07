La teoría de la gravedad, en tela de juicio

efe | vitoria

Una investigación en la que participan 200 astrofísicos y cosmólogos busca explicar por qué la teoría de la gravedad de Einstein no sirve para explicar la expansión del universo.

Este estudio está liderado por Ruth Lazkoz, profesora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y presidenta de la red europea Cantata (Cosmology and Astrophysics Network for Theoretical Advances and Training Actions).

Se trata de un proyecto de investigación de cuatro años, financiado por el programa europeo COST, que persigue investigar de forma coordinada y multidisciplinar la extensión de la teoría de la relatividad general de Einstein a escalas en las que todavía no ha sido realmente probada.

Los científicos no consiguen sin embargo explicar por qué el universo se está expandiendo cada vez más rápido y no se comporta según la teoría de la gravedad, señala la UPV en un comunicado. «La gravedad que nosotros conocemos es atractiva. Sin embargo, para acelerar la expansión del universo, es necesaria una gravedad repulsiva», precisa Lazkoz, quien pone de relieve que con la teoría de relatividad de Einstein no se puede entender del todo que dos planetas se estén repeliendo en vez de atrayendo.

A su juicio, «es muy importante explorar nuevas teorías de gravedad y sus implicaciones para poder interpretar correctamente los datos» de las observaciones de que disponen.

El proyecto Cantata coordina el trabajo multidisciplinar de más de 200 expertos en física gravitacional y cosmología de 25 países con el fin de ir más allá de la relatividad general en escalas en las que la teoría de Einstein falla y poder explicar, por ejemplo, por qué las galaxias se alejan unas de otras de manera acelerada en lugar de frenarse, lo que se conoce como expansión acelerada del universo.

Transcurrido ya un año desde que se puso en marcha este proyecto, Lazkoz ha puesto en valor que todos los participantes en la investigación «trabajen en una dirección común, intercambiando ideas», y que además se brinden «múltiples oportunidades» a investigadores jóvenes.

«Buscamos comprender mejor el universo a lo largo de toda su historia, desde el Big Bang hasta hoy: la etapa de expansión acelerada que hubo al principio, cómo se formó la estructura que conocemos y cómo se está expandiendo», resume la profesora de gravitación y cosmología.