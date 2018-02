Todas en huelga

Que sí, que no está mal un día al año (el 8 de marzo se hará costumbre) en que las mujeres todas, la mitad del mundo, paren y no hagan nada de lo que a diario laboran, ya sea en empleos o en casa... y venga huelga cortita, tan sólo 24 horas de tócamerroque o de «hoy esa camisa te la planchas tú»... y a ver qué pasa... que pasará mucho, aun siendo un solo día que rápido pasa, pues si se detiene la mitad del mundo, la otra mitad se colapsa... y si se colapsa, piensa, cosa que no suele hacer cuando está hocicado en su velocidad o en su noria.

Horacio, que es nuevo en el foro, pregunta cuántas mujeres de esa mitad del mundo estarán dispuestas a plantarse ese día de brazos caídos (o piernas cruzadas, en radical). Organizaciones feministas, sindicatos y partidos respaldan la convocatoria de ese paro total el Día Internacional de la Mujer, pero saben que una mayoría no podrá hacerlo o no se atreverá o no se enterará o estará en contra, de modo que no serán muchas en esta segunda edición de la «huelga internacional de mujeres» convocada este año en 177 países... pero aun no siendo multitud, resonará el altavoz mediático y será el prólogo de un cercano día de parón temible y no sólo ensayo teatral, que de ahí nace la idea, del teatro griego, de «Lisístrata», la comedia de Aristófanes donde las mujeres hacen huelga de polvo y paja para que sus maridos acaben al fin con su devastadora guerra del Peloponeso.

Tuvieron que pasar veinticuatro siglos de aquello hasta que en 2003 se reeditara esa huelga sexual, fue en Liberia y la activaron las mujeres para acabar de una vez con la guerra de ese país (se logró tras catorce años de inútiles intentos)... o se repitió en Colombia en 2006 para detener la violencia pandillera (se redujo en un tercio)... y después en Turquía o Kenia para conseguir agua o una carretera... y en Bélgica (2011) para que se formara gobierno tras año y medio fallido.

Por la senda de la huelga, sin embargo, nunca lograrán adscripción masiva. Piensen mejor en hacerlo fiesta (rebajadas de toda tarea) como si fuera Día de la Patrona... jódete, patrón... y hasta las monjas holgarían esa jornada.