Más vale tarde que nunca... pero Mas vale poco ya... y menos aún Puigdemont... más nos valdría hasta un abad de Poblet para sentarlo en las capitulaciones que hoy empiezan a listarse, pues ahora toca armisticio... y morterada en la mesa del que brinde el mejor chantaje.

Pero la farsa se cierra en falso.

Tornarán. Será inútil cañonear con el 155. Volverán con tozudez baturra (anexionable). Nadie quiere detener el gozo que se descubre en el vértigo, esa culebra eléctrica y aterrada que te entra pol culo arriba y te vacía el vientre, la misma culebra que proporcionó a media Cataluña un estremecido orgasmo estelado que jamás soñó.

Ese vértigo de la desobediencia sublevada brindó narcosis guapa de chute nacional en vena... y quedó claro que ayer vimos un alzamiento nacional en toda regla... y en todo miembro con barretina en el capullo. Era una trempera matinera trempando calle abajo con unanimidad de grada y consigna. Ayer, por ejemplo, se les pidió madrugar e ir ben trempats (empalmaos) a los colegis electorals. Y quietos ahí, que vea el mundo las colas y el fervó populá per vutar. Se vieron colas de hasta veinte centímetros: ¡pixa tesa no creu en Deu!... quizá convenga que La Trinca, tan catalanes (y bien majos), les recuerden su canción-desengaño: «La trempera matinera no és trempera verdadera... és trempera de pixera»... meadera.

Pero hay mucho joven catalán trempat, contagiat de épica indepe, que al fin moja en un fiestón sublevado que recordará toda su vida, qué vértigo de odio, flower-power e ideas calimochas, explosivo bati-burro con anís Mayo’68, ron fideli, orujo buenista, horchata de ecologista, cava de la raza pura... y vino peleón de antisistema... vaya pedo... mientras, en los balcones se hacen barricadas de gasa con el trapo nacional... y ahí asoma la abuela.

Cargas y porras ayer la cagaron.

Parlem? decía una pancartona colgada en la Gran Vía de Madrid. ¿Hablar? Ahora hay que callar y pensárselo tres veces; y tomar mucha tila antes de soltar la lengua... bífida. El ánimo de la sublevación está muy henchido... y la cara policial del Estado muy hinchada.