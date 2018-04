Trolas cum laude

Maria Cristina me quiere gobernar... y yo le sigo, le sigo la corriente... porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar...

La Cifuentes, de vuelta al trigo.

Una vez más proclamó ayer su inocencia y delimitó el área a bombardear: «si hay alguna culpa, la tendrá la universidad» (aquí y en Pedrún a esto se le llama ¡cojones!)... y tras alfombrar su conciencia y su buen nombre, remató la faena como Curro en puro desplante mirando al tendido, vestida ella como de luces en ceñido «rojo sangre de fiesta», el mismo color de la muleta que solapa al estoque... y hala, a trastear al morlaco: «te devuelvo el máster y el rosario de tu madre... y así me quedo con todo lo demás».

Desde entonces, el disco de ese rectorado se ha rayado:

Maria Cristina me quiere gobernar...

Sacaron el tocata porque, si esto va de guateque, nada mejor que ese «son cubano» tan incitante al meneo, tan pegadizo a la cadera... tan popular en la España piojera y cien veces más en la América que fue española.

Y yo le sigo, le sigo la corriente...

Quienes ahora se sorprenden de que el amaño compadre tenga birrete en la universidad española ¿a qué apabardas estaban mirando?, ¿piensan que la universidad, santuario del saber y la razón y por ende de la ética intelectual, se libraría de la corrupción sistemática y global que engrasa el andar y la cojera de este país?, ¿no es precisamente ahí donde están los más listos y, por tanto, los más hábiles también para la trampa o el arreglito?, ¿es que estaba vacunada la universidad contra amiguismos, regalos, enchufes, cuentos vaporosos, títulos de bisutería académica (en España se dan más de tres mil másteres distintos y unas quince mil diplomaturas), contrataciones tuertas, servidumbres políticas, compadreo fino o cuadrillas togadas?...

Postdata: En Moncloa también suena ese disco... y también se le raya a Rajoy: Maria Cristina me quiere gobernar...

¿Qué as en la manga de María Cristina le ha metido tanto miedo?...

Y por el mar corren las liebres...

Gran paraninfo de trolas cum laude.