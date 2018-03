Creíamos que estaban a la vanguardia y resultó que no son más que un grupo de embozados, herederos directos de los más negros representantes del fascio. El facha más irredento no es el que canta el caralsol, ese no deja de ser una representación pueril de lo que Torrent y los suyos encarnan. Decir que un político está por encima de la ley es más que una vileza, es un distrofia de los valores democráticos. Lo malo no es que un nacionalista haga esa declaración, lo peor es que haya alguien que le compre el argumento. Presumían de ser nacionalistas pacíficos, como si no supiéramos que eso es un irrealizable, un oxímoron, una paradoja absurda, un imposible metafísico, una inutilidad semántica.

El domingo por la noche lo demostraron, pero llevan haciéndolo muchos años. Hay dos clases de nacionalistas: los que se lo creen y los que se sirven de la ideología para perpetrar el latrocinio y lograr que los creyentes piensen que tienen las manos limpias.

Nadie roba en beneficio del pueblo. Por eso, al final, se demuestra que los salvadores son vendepatrias, ideólogos que usan las tripas para separarse, arrinconar al diferente y erradicarle. Vivimos momentos delicados, momentos en los que el ruido no deja escuchar. Demasiados voceros, demasiados sermones, demasiados valientes. Los héroes, los de verdad, no provocan la algarada de la masa, se inmolan en soledad, sin servirse de la demagogia ni del dinero público. El nacionalismo es un anhelo inicuo porque su única manera de definirse es a través de la exclusión, de la muerte, por tanto.

Ayer, la Unión Europea y Estados Unidos comenzaron a expulsar diplomáticos rusos. Todo recuerda demasiado al pasado. En eso sabemos que es real. También Julian Assange se puso del lado de Puigdemont. En un mundo en el que resulta complicado saber de qué lado sopla el viento, me recordaba Álvaro Caballero la historia de la United Fruit. A veces, basta con comprender a quién no debemos apoyar para dar con la actitud correcta.