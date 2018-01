Válgamediós, dijo la abuela cuando su nieta Coral, seis añitos y hecha de rabos de lagartija, vino anoche llorando a moco tendido tras su fatal descubrimiento: los Reyes ya ni siquiera son los padres, son tipos de Amazon... mira las cajas del trastero.

De niño, el desengaño es cruel, pero al poco cura y daña poco... de mayor, el desengaño se queda y ya no deja de dañar. En la mañana de Reyes siempre hay desengaños o ilusiones chafadas hasta en los niños más suertudos. Las calles se hacen pasarela para que las criaturas desfilen y luzcan sus juguetes o regalos y, entonces, las comparaciones llegan también haciendo daño; la juguetería es pura realidad cruda y pone a cada uno en su sitio; normal que muchos recuerden con resentimiento o mucha pena esto de Reyes.

No fue el único válgamediós del día, las teles no dejaban de hablar de una polémica cabalgata de Vallecas donde desfilaría una carroza con dragqueen... ¡draaaggg!, dijo la fachenda nacional... y se desataron unidades de abencerrajes o de las Jons defendiendo la reserva espiritual de occidente y amenazando a ese desfile con fuego (recordad lo fácil que arde el espumillón y el cartón piedra, advertían), piedras y sabotaje contra la mariconada que mata la fe de las criaturas (eh, tú, hoy la fe de esos niños ya no está en los reyes, sino en los emperadores de la Guerra de las Galaxias)... y los tuits homófobos o canallas que se parieron y no debieron ir más allá de su estricto corro fueron elevados a categoría nacional con su urbi et orbi por la cara porque las teles estaban encantadas de reproducirlos textualmente multiplicándoles gratuitamente un eco que jamás hubieran soñado sus cretinos autores... maldita tele, dijo la abuela, nos roba la paz... ¿a qué tanto jaleo?... y miraba a la Cifuentes atizando la hoguera de los que quieren pastorearnos... ¿por qué no se ocupan de los problemas gordos que de verdad están pudriendo la fe de todos?... válgamediós.

Bueno, aquí acaba la Navidad. Algunos se entristecen y muchos se alivian; al fin concluye el tráfico, el tráfago y el trágala pascual. Tranquilos, ahora tiene la vez el viejo trágala anual.