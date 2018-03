Vayapordiós

Que baje Dios y lo vea... que compruebe en vivo estos quebrantos y el sincero sollozo de todo buen nazareno de la muy leal y católica España, la nación que se sentará a su diestra en el Cielo de las Naciones (ha de existir un cielo nacional; y «se non è vero, è ben trovato», dice bien el clero nacionalista catalán)... sentada a su diestra España, sí señor, por haber sido la Reserva Espiritual de Occidente que hoy sigue siendo... por eso, y por más, que baje Dios a ver todo este roto emocional de nazarenos y nazarenas revestidos y revestidas, desconsolados y desconsoladas, que quizá no alcance a ver por haber puesto tantas nubes por medio que se oculta el gran cielo azul, su morada divina, a los ojos de esta fe devotísima, velado el Sol, cegada la Luna llena virginal que rompe las tinieblas cada noche de Juevesanto... que baje Dios a ver abatidos por las inclemencias a sus fieles más piadosos... clemencia, Señor, clemencia... y perdona a tu pueblo, Señor, no estés eternamente enojado... que baje a darles esperanza y consuelo si el aguacero aborta su piadosa fiesta porque se borran de vacaciones y entregan mil horas al año para ensayar este su ensalzamiento glorioso en estos tiempos tan paganos y materialistas, llamando así a todos a gozar de los Sacramentales Misterios de Salvación caminando a los Divinos Candelorios con todo un arsenal de santos de palo en paso andante, catequesis de la Muerte Redentora esculpida a gubia que desfila entre armas, militronchis y gastadores entorchados, todos tiesos ahí para defender la Fe... a tiros si hiciera falta, que armados van (dos cañones lleva esa Virgen que hicieron generala de fajín)... muerte disciplinante, pero con Pascua Florida a la que vuelve el pecado acto seguido (tras penitencia, licencia; es péndulo; y la fe, columpio)... acto seguido... o sin esperar a ello, porque cantinas y lupanares siempre hicieron sus noches largas en los días cortos de Pasión... y ahí es donde cantan todos y todas, papones o genaras, el himno nacional de esta piadosa nación: ¡Viva Dios, que nunca muere, y si muere, resucita!, ¡Viva la gente que tiene un credo con dos garitas!».