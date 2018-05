A ver vergas

Un interesante aspecto en casos de violación en grupo lo sugiere Félix de Azúa al hablar de esa manada sevillana que rubricó su machada violante con vileza y chulería y cuya sentencia le ha venido a este país como guindilla al culo; aunque no a todo; sorprende ver cuánto varón jalea discretamente el voto particular del juez que pidió la libre absolución de esos abencerrajes de la chorra al aire... «porque está claro que usted dolor no sintió», le dijo de plano a la víctima su señoría.

Dice Azúa: «En las violaciones grupales lo que excita de verdad a los matones es la visión de las vergas de sus colegas. Esa es la principal atracción, la pinga del amigo, si no, ¿por qué iban a hacerlo todos juntos? Lo sospeché al ver ese vídeo en el que los de La Manada bailan sevillanas unos con otros. Lo hacen con mucha sensualidad y lascivia. Se advierte que su objeto de seducción es, más que la chica, el colega. Ahora, en la cárcel, tendrán ocasión de experimentar en carne propia las violaciones en grupo. Se van a morir de la risa».

Quizá sea cierto que en todo «conquistador» parece latir una homosexualidad reprimida o aún no declarada. Lo dijo Gregorio Marañón en su tesis doctoral (1940) sobre el mito de Don Juan (tenorios o casanovas); resumiendo: que adoraban los nabos... a sabiendas o no. Después la psiquiatría precisó el retrato del donjuán abusador/violento: individuo insatisfecho e instalado en sus miedos, generalmente cobarde, mentiroso, tramposo y de un ego obsesionado por el número de conquistas femeninas a cobrarse.

Así que Azúa orientó el tiro: lo que busca la Maná es ver vergas, verse el mango de su reino violento en comunión; después, con todo lujo de detalle, luz y sonido, distribuir imágenes de sus pijos en acción para que lo envidie todo colega; y de paso, el mundo... abriendo caminos, dando ideas... pues de tanto marear el asunto están creciendo las manadas y llegan de India, Chile o Dinamarca noticias de idénticas violaciones en grupo o aún peores. Y es que en todo crimen grupal siempre se diluye la culpa o se reparte mejor. Que se lo digan al juez.