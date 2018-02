Votando, gerundio

Tomó Sócrates la palabra con esto de que algunas mujeres pudieran votar en León hace tres y más siglos, como lo hacían las viudas en el concejo de vecinos, aunque sólo con medio voto... la mujer europea aún tardaría siglos en tener derecho a tal... y eso fue porque en estas tierras las mujeres, desde doñalabriegas a doñaurracas, tuvieron siempre papel en la gobernación de la casa donde ya votaban lo suyo y, no pocas veces, vetaban (alto ahí, Colás, que esas tierras no las siembras este año, que no, que van a barbecho, que son las de mi padre y ahí manda esta tía)... añadió el profesor que eso sale de la «ley natural» de nuestros abuelos astures que se obligaban a transmitir la herencia a la hija mayor y no al varón (que dilapida), vía matrilineal que llaman... y si es la mujer la guardiana de la bolsa, al rabo los demás... y ella, la vara... «así me dijo una vez en un congresillo etnográfico que hubo en Astorga don Julio Caro Baroja (el más sabio estudioso de vascos y españoles), que tras haber campeado por Maragatería y Valduerna se convenció de que el matriarcado vasco, tan nombrado y tan suyo, ensombrecía ante un matriarcado cazurro trabajadorín, mandón, callau o puta»... él no lo decía así, por supuesto, son licencias sulfúricas de Sócrates, que añadió que es más probable un León como cuna del sufragio femenino que de un parlamentarismo que por ahí fuera no les importa ni se lo creen ni nos ven de inventores de democracias o Cortes, pues si eso fuera tal, debió durar un día, como mucho, viendo que aquí el feudalismo pervivió a sus anchas seis siglos más... y sin toses.

Sin embargo, el voto de la mujer en concejo es fuero antiguo y cruzó siglos practicándose en ese gobierno concejil aún vivo que anda ya en extremaunciones porque aquí prefieren vestirse con muertos para caldear un orgullo paleto, que ponerse el mono de brega y defender un patrimonio cierto de fuero y democracia real -1 vecino, 1 voto-, el concejo, la junta vecinal que hoy engulle la despoblación o unas administraciones arruinadas y codiciosas que al fin lograrán matar el votando, que era nuestro gerundio.