No hay noticia más importante. Ninguna. Gabriel desapareció el martes. Iba a ver a sus primos, pero nunca llegó. Es extraño como algunas noticias nos desgarran y otras las desechamos sin rastro de culpabilidad. Será porque a veces hay algo que nos mueve a asomarnos al abismo, ese salto al vacío que probamos cuando nos apuñala el presentimiento de la nada. Puede que cada vez que miro a Gabriel piense en lo que pudo pasarle, en lo que puede estar pasando, en el precipicio negro del dolor al que la vida ha lanzado a la madre de este niño, Gabriel, de ocho años, que desapareció el martes en Níjar cuando iba a jugar con sus primos. He comenzado a escribir esta opinión sin saber muy bien qué puedo decir, aparte de que quiero que regrese, que me gustaría que el tiempo se revolviera, se replegara, empujado por el dolor de todo el país, si tan sólo eso fuera posible...

Me gustaría que bastara con rezar, que por una vez, el deseo y la realidad se fundieran, que la misma calle que se tragó a Gabriel le devolviera intacto, con su pantalón negro y su sudadera roja, con esa sonrisa desde la que hemos descubierto que otro niño ha desaparecido en España, que la bruma negra del dolor ha vuelto a cernirse sobre todos nosotros.

Gabriel desapareció el martes y con él, aunque no lo sepamos, lo han hecho todos nuestros hijos. Cada vez que un niño se pierde, se corrompe la humanidad entera. Llevaba un pantalón negro y una sudadera roja. Apenas cien metros separaban la sonrisa de Gabriel de sus padres, pero nos faltan 36 horas desde entonces. La sonrisa de Gabriel solo tiene ocho años y todo el país debería pararse para que el tiempo también lo hiciera, para que esa sonrisa pudiera regresar al punto de partida. Gabriel desapareció el martes. Lleva un pantalón negro y una sudadera roja, y una sonrisa de niño bueno, de todos esos hombres y mujeres buenos que quieren que regreses, que la tierra que te tragó te devuelva, que vuelvas, vuelve Gabriel, que alguien te haga volver, que voy a dejar una luz para velar tu regreso, para que veas el camino de vuelta. Vuelve, Gabriel.