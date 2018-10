Adiós al mito de la canción francesa

fernando iturribarría | corresponsal en parís

La bohemia suena ya a música celestial. El músico y actor francés Charles Aznavour, universal autor de La Bohème, falleció ayer mientras dormía en su domicilio de Mouriès (Delta del Ródano) a los 94 años de una vida consagrada casi por entero a una carrera artística excepcional de la que todavía no pensaba retirarse. «Yo no puedo no vivir y vivo en el escenario», había declarado tres días atrás en una entrevista televisiva el apodado ‘Frank Sinatra francés’, que ofreció su último concierto el pasado 19 de septiembre en Osaka (Japón) y proyectaba efectuar una gira por Francia del 8 de noviembre al 15 de diciembre próximos.

En esa comparecencia en el programa C à vous de la cadena pública France-5, el longevo cantante y compositor bromeaba a cuenta de su avanzada edad. «He decidido con mi hermana que vamos a pasar de los cien años y no tenemos derecho a dejarlo», decía el viernes con motivo de la salida al mercado de una colección antológica de sus grabaciones con el sello Barclay. Es la última entrega de una obra gigantesca que incluye 1.300 canciones escritas, 1.400 temas grabados en ocho lenguas, tres centenares de álbumes y unos 180 millones de discos vendidos a lo largo de una fecunda trayectoria de 70 años.

«El cantante de variedades más importante del siglo XX», como fue definido por The Times y la cadena CNN, acumuló miles de conciertos en 84 países y centenares de discos de oro, platino y diamante. En su ingente repertorio destacan canciones convertidas en clásicos de la música popular como La Bohème, La Mamma, Emmenez-moi, Que c’est triste Venise, For me formidable, Non je n’ai rien oublié o Les Comédiens. También compuso piezas para otras grandes figuras francesas como Édith Piaf, Gilbert Bécaud, Serge Gainsbourg, Juliette Gréco, Maurice Chevalier o Johnny Hallyday y estrellas internacionales de la talla de Elton John, Bob Dylan, Plácido Domingo, Céline Dion, Julio Iglesias, Liza Minnelli o Ray Charles. En una filmografía con 63 títulos destacan películas como Disparen al pianista, de François Truffaut; El testamento de Orfeo, de Jean Cocteau; El tambor de hojalata de Volker Schlöndorff; o Arafat, de Atom Egoyan.

Hijo de refugiados armenios, Varenagh Aznavourian -su verdadero nombre- nació en París el 22 de mayo de 1924. Su padre, Mischa, nacido en Georgia, era un antiguo cocinero del zar Nicolás II y su madre, Knar, pertenecía a una familia de comerciantes armenios de Turquía que habían huido del genocidio de 1915. Embajador de Armenia En 2008 recibió la nacionalidad armenia y en 2009 fue nombrado embajador de Armenia en Suiza, donde tenía fijada la residencia y ejercía también de representante permanente del país de sus antepasados ante la ONU en Ginebra. Tiene una plaza rebautizada a su nombre en Ereván, la capital, y una estatua erigida en Gyumri, la ciudad más afectada por el terrible terremoto de 1988 para cuyos damnificados grabó con 80 cantantes y actores la canción ‘Para ti, Armenia’ de la que se vendió un millón de ejemplares.

«No tengo ningún deseo de morir en el escenario ni en ningún otro lugar», había proclamado el pasado abril en Barcelona .