Afectados por la cancelación de Guetta se querellan contra los promotores

Cerca de un millar de afectados por la cancelación del concierto de David Guetta en Santander ha presentado una querella criminal contra los promotores del espectáculo, a los que acusan de apropiación indebida, estafa y alzamiento de bienes.

En la querella, a la que ha tenido acceso Efe, se sostiene que los promotores del concierto, la Unión Temporal de Empresas (UTE) La Campa (Delfuego Booking y Heart of Gold), cometieron delito de estafa porque vendieron entradas "a sabiendas" de que el espectáculo no se iba a celebrar.

También se acusa a los organizadores de alzamiento de bienes y de apropiación indebida porque, según se recoge en la querella, se quedaron el dinero de la recaudación y no lo devolvieron.

Los querellantes tienen intención de presentar otra reclamación contra el Ayuntamiento de Santander porque no se comprobó que la UTE que organizó los conciertos tuviera los seguros pertinentes que cubrieran eventualidades como la cancelación, a pesar de estar previsto en las bases del concurso, según indican.

La querella, impulsada por los letrados Marián Vidal de la Peña y Álvaro Sánchez Pego, cada uno de los cuales representa a cerca de medio millar de afectados, se ha presentado en los juzgados de Santander y aún debe determinarse cuál de los de Instrucción se hace cargo del asunto.

En ella se sostiene que la organización de los conciertos sabía con anterioridad a la apertura de puertas del recinto que Guetta no iba a comparecer en el concierto, sin que se parase en ningún momento la venta de entradas. Y se apunta que la organización fue negligente a la hora de la cancelación, porque, según se hace constar, pensó solo en seguir ingresando dinero mientras pudo, a través de la venta de entradas, comida y bebida.

Así, se subraya que, tras más de cinco horas de espera, se comunicó a los asistentes al concierto a las doce y veinte de la noche que el artista francés no iba a comparecer. En la querella se afirma que los responsables de la organización tenían conocimiento pleno de que el DJ no iba a acudir en fechas muy anteriores al día 28 de julio, cuando estaba previsto el espectáculo y, en este sentido, indica que, en la entrada al recinto del concierto, la seguridad contratada tenía conocimiento de que la actuación no se iba a celebrar y así se lo manifestó a alguno de los asistentes.

También dice la querella que en la tarde del 28 de julio y hasta el cierre del aeropuerto de Santander no se había efectuado ninguna solicitud de aterrizaje de avión procedente de Moscú, que era donde estaba Guetta.

La querella incide en que muchos de los perjudicados organizaron sus vacaciones en función del concierto que tenían previsto escuchar, alquilaron habitaciones en hoteles de la ciudad, o usaron medios de transporte públicos o privados, "desplazándose cientos de kilómetros hasta llegar a Santander".

Además, entre otras cuestiones, se destaca que los querellados -uno de los cuales, Delfuego Booking, ha entrado en concurso de acreedores- no han procedido a devolver el importe de las entradas, ni tampoco han resarcido perjuicios, ni han efectuado gestiones para celebrar el concierto otro día.