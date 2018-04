Deslumbramiento del día, pájaros amarillos en la mañana. Una mano desata tinieblas, una mano arrastra la cabellera de una ahogada que no cesa de pasar por el espejo. Volver a la memoria del cuerpo, he de volver a mis huesos en duelo, he de comprender lo que dice mi voz». Así, a la manera de Alejandra Pizarnik, reivindicamos los pájaros amarillos en la mañana. Como símbolo de libertad, con sus alas exigiendo aire y no la censura de la jaula.

Resulta curioso el avance de la represión en nuestro país. Curioso y preocupante, que, paso a paso, se vayan cercenando los derechos más esenciales de cualquier individuo demócrata y la sociedad siga sin estallar. Lo de este sábado pasado es mucho más grave de lo que parece. Que en una actividad lúdica como un partido de fútbol, entre un equipo andaluz y uno catalán, en un estadio de Madrid, la Policía Nacional se atreva a ‘robar’ camisetas a los ciudadanos que asisten —o se deshacen de sus prendas o no entran en un partido al que han accedido sin violencia y pagando su entrada—, es un hecho que parece sólo preocupar a prensa y sociedad extranjera.

El ministerio que dirige el señor Zoido dice que no dio ninguna instrucción particular para este partido y que la policía actuó en base a la previsión estándar de un partido de riesgo. La realidad es que considerar un color ilegal, por representar para un grupo de gente puntualmente una idea, es de lo más peligroso y ya lo hemos vivido en situaciones menos escondidas de la posguerra española.

Es sabida mi discrepancia con cualquier nacionalismo —la restricción del término me parece arcaica y poco saludable en una sociedad próspera—, pero perseguir a personas por su afinidad a una ideología que no es ilegal, es directamente anticonstitucional, antidemocrático y despótico. En dicho partido se retiraron camisetas con la palabra ‘Libertad’, incluso prendas amarillas sin ningún texto ni clave. Que se tenga por normalizada la interpretación de la policía de que no se pude pensar de una manera, ni expresar esa opinión de manera pacífica, por ser contraria a la de otro grupo, es sencillamente censurar y oprimir la libertad que por ley tenemos.

Si mañana cualquier grupo ajeno a este gobierno cercenador se le ocurre como símbolo de su lucha una cuchara… ¿Se prohibirán en las cenas oficiales las cucharas? De lo grotesco del asunto casi sólo puede salir la risa o el miedo; pero la verdad es que siguen encerrando y limitando la libertad de ciertas personas por decir lo que piensan en espacios públicos. La risa entonces pasa a ser preocupación por esta deriva inquisidora del Estado. Y la preocupación deja paso a la alerta cuando se empiezan a normalizar sanciones por ideología apelando a la seguridad de los españoles.

Lo dicho, un gobierno que condena a sus escritores, a sus músicos y que prohíbe colores empieza a ser un gobierno a combatir. No tanto por sus ideas, sino por el acto mismo de defensa del concepto libertad. Hoy, pese a no ser independentista, me pongo el verso de Miguel Hernández por montera: «Se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía».