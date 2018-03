Anaut presenta disco en León

Lugar: Gran Café.

Hora: 22..00.

Entradas: 12 euros.

dl | león

La banda madrilen?a Anaut desembarca hoy en el Gran Café, a las 22.00 horas, para presentar su reciente tercer a?lbum de estudio, Hello there. Tras publicar 140 (2013) y Time goes on (2016), el grupo reforma su peculiar co?ctel de influencias de soul, r&b, folk y rock, y an?ade otros elementos buscando la mezcla perfecta.

El cuarteto Anaut lo integran Alberto Anaut (voz y guitarras), Gabriel Casanova (teclados), Javier Geras (bajo ele?ctrico y coros) y Javier ‘Skunk’ Go?mez (bateri?a y coros). Hello there muestra un claro acercamiento al rock, mientras mantiene algunas sen?as de identidad que han situado a Anaut como una de las bandas de referencia de soul y r&b de este país. En esta nueva etapa cuentan con un sonido ma?s profundo, ca?lido y orga?nico. Los metales ceden espacio a las guitarras y a los teclados. Las composiciones suenan ma?s libres de estructuras cla?sicas, arriesga?ndose, con el objetivo de encontrar su propio sonido. La voz de Alberto maneja muchos matices diferentes y se ve arropada en cada registro por una instrumentacio?n muy cuidada y variada. Desde su irrupcio?n en 2013 en la efervescente escena de soul madrilen?a, Anaut ha ido posiciona?ndose como una de las principales bandas de la nueva hornada, junto con Morgan, Aurora & The Betrayers o Julia?n Maeso.