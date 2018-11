Andreu Buenafuente parodia el pedido de Pablo Casado en un McDonald's: 'Ponme patatas pero solo 155'

La fotografía de Pablo Casado en la que aparece comiendo en un McDonald's durante su reciente visita a Andalucía continúa dando de qué hablar en redes sociales. Quien tampoco ha dejado escapar la llamativa imagen es Andreu Buenafuente, que durante la entrega de anoche de 'Late motiv', quiso recrear el pedido del líder del PP en el restaurante de comida rápida con su habitual sentido del humor.

Tras convertirse en objeto de numerosos memes y bromas, Buenafuente se imaginó durante su monólogo inicial cómo fueron los momentos previos a la mediática instantánea. Ataviado con una gorra y con un micrófono, el presentador empezó a recitar el pedido que había realizado "un señor de Harvard". "Quiere una de pollo pero extra, grande y libre también, de corral", comenzó bromeando.

"Ponme patatas, 155 solamente", señaló Buenafuente entre las risas del público antes de añadir: "No quiere hacer el menú grande por 1 más porque no está de acuerdo con el presupuesto". "Quiere un sobre de ketchup, sobre de mostaza y sobre de ketchup. Me los pones juntos, no los toques eh, que es una bandera. Viva el rey!", zanjó para finalizar el sketch.