Un año de retornos inesperados

pacho rodríguez | león

No es rumor sino noticia, aunque de momento sus protagonistas están ejerciendo su particular derecho al factor sorpresa. Pero ya se sabe que regresará Abogado del Diablo y los 40 años de Los Cardiacos tendrán celebración en forma de artefacto discográfico, eso sí, liderado tan sólo por Kike Jiménez. Esas son las primeras notas bomba en clave local de la escena musical leonesa.

Si Abogado del Diablo fue una de las bandas representativas de la movida leonesa, sobre los autores de canciones fundamentales del rocanrol local como Salid de noche o Noches de Toisón se puede decir que lograron a la manera de los pioneros romper las barreras provinciales y tener su lugar e importancia en el ámbito musical estatal.

Abogado del Diablo ya tienen cerradas dos fechas de las que no sueltan prenda. Pero la idea de la banda es aumentar fechas y presentarse en locales de la máxima importancia en la provincia. Formados en la década de los ochenta y con claras influencias británicas, combinaban a la perfección el oficio musical individual con la idea colectiva de grupo que primaba en aquellos años. Y que ellos completaban con la sensación compartida por todos de estar ante un combo cargado de buena gente. Los Moisés Ferrero, Domingo de Anta, Miguel Manero, Antolín Cardeñosa, y compañía, sin olvidar al añorado Jesús del Riego, dejarán constancia de su labor anterior pero casi más de la sabiduría acumulada y que no han dejado de cultivar en tantos años como han pasado. Y sobre Los Cardiacos se sabía que algo había en la estela de El cometa errante. La hoja promocional de hecho anuncia a bombo y platillos que Los Cardiacos cumplen 40 años. José Antonio Gómez, ex jefazo de DRO y algo así como tutor o manager de Kike Cardiaco, tendrá las claves de lo que según fuentes próximas a los dos se materializará en forma de grabación.

Otra cuestión será si contará con el beneplácito, o al menos consulta, de los otros miembros del grupo, encabezados por Carlos Suárez y Toño Segura, como miembros fundamentales.

Sea en las condiciones que sea, celebrar cuatro décadas del grupo que le dio la vuelta a la música moderna leonesa bien merece la mejor de las atenciones para que la fiesta sea completa. Y que, en parte, rememore esa auténtica conmoción que supuso su aparición en los escenarios no sólo leoneses. Y que se materializaba generalmente en que en lugar de como otros grupos aprender sobre la marcha, en el caso de Los Cardiacos se puede asegurar que llegaban aprendidos de casa.