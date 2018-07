Antonio Casado, realizador del Telediario 1, candidato al concurso de RTVE

El periodista Antonio Casado Ruiz, realizador de la primera edición del Telediario de La 1 y de otros programas de la cadena, presentará esta tarde su candidatura al concurso público con el que se elegirá al Consejo de Administración y al presidente de RTVE.



Doctor en Filosofía y profesor universitario, Casado ha presentado su candidatura al concurso para que RTVE sea una empresa independiente y goce de "estabilidad", ha señalado a Efe.



Realizador por oposición desde 1999, Casado ha estado al frente de la segunda edición de los informativos y de otros populares programas de la cadena, como "Tengo una pregunta para usted", emitido entre el 2007 y el 2009.



Su propuesta se basa en unas ideas que "no son muy complejas", como es la de recuperar la confianza de los espectadores, mantener la independencia de todo poder político y económico y profundizar en la transformación digital, todo, en definitiva, para "estar a la altura de los tiempos".



"Si llevamos años y años diciendo que nos queremos parecer a la BBC y a las mejores empresas, pues vamos de una vez a hacerlo", ha explicado sobre su candidatura, la cual "busca el diálogo y no va contra nadie".



Casado es el quinto periodista que hace pública su candidatura para participar en el concurso para el futuro Consejo de Administración de la radiotelevisión pública, después de que la semana pasada lo hiciesen la exdirectora de "Informe Semanal", Alicia Gómez Montano, el presidente del Club Internacional de Prensa, Javier Martín-Domínguez, el director de "Informe Semanal", Jenaro Castro, y el director del programa "Emprende" del Canal 24 Horas de TVE, Juanma Romero.



Desde el pasado sábado y hasta hoy, 30 de julio, quienes deseen presentarse al concurso público para la radiotelevisión pública pueden entregar sus solicitudes en el Registro del Congreso de los Diputados o del Senado.



Los candidatos deben cumplir como únicos requisitos ser españoles o nacionales de un Estado miembro de la UE, tener el título de doctor, licenciado, grado o equivalente y no reunir causas de incompatibilidad con este cargo.



Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación acreditativa y de un proyecto de gestión para RTVE.



Se valorarán especialmente cuestiones como la experiencia profesional en la Corporación RTVE o en sus sociedades, en periodismo en general, así como haber desarrollado funciones de administración, alta dirección, control o asesoramiento, o de similar responsabilidad en entidades del sector de la comunicación.



El Consejo de Administración estará integrado por diez personas que serán elegidas por el Congreso (6) y el Senado (4) tras haber pasado el filtro del Comité de Expertos que evaluará y preseleccionará a los candidatos que se presenten al concurso público.