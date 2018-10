Arizona Baby vendrá a León con nuevo disco

javier herrero | madrid

La banda española Arizona Baby demuestra en su quinto disco de estudio, Sonora, que conoce bien su espacio, aunque comparta mimbres y miembros con otras experiencias musicales como Corizonas y El Meister, una forma de mantener el «brío», dicen, el suyo y el del rock en general. Un disco que presentarán en León los días 20 y 21 de diciembre en el Gran Café.

«Podemos tener varios alias o proyectos como ocurre en el hip hop u otras disciplinas. LCD Soundsystem es una cosa y su cantante otra, eso lo entiende todo el mundo, pero parece que en el rock todo tiene que ser más monolítico. Somos un grupo de rock moderno, para nada conservadores ni tradicionalistas, y estamos aquí para mantenerlo vivo», ratifica al teléfono su vocalista, Javier Vielba.

Sin parar quieto, siempre ocupado en alguno de esos «alter ego» artísticos, el vallisoletano ha tardado cuatro años en ratificar con un nuevo álbum su alianza con Rubén Marrón y Guillermo Aragón como Arizona Baby, que arrancó en 2005 con Songs to sing along. «La vuelta depende siempre de las circunstancias. Si me salen canciones de El Meister no las voy a reprimir», justifica, antes de precisar que quien espere «ramalazos» de su aventura en solitario en este álbum «se llevará una decepción».

De hecho, Sonora es más que nunca el fruto del trabajo «coral» de sus tres autores, de sus «filias y fobias», con cabida a «la serendipia o hallazgo feliz con el que no contabas». «Hemos vivido muchos momentos de subidón en el local de estudio. Este disco ha sido imprevisible hasta para nosotros», dice al respecto.

Lo que se mantiene fiel a las señas del grupo es el idioma, el inglés, así como su estructura sin bajo, lo que los aleja del «revivalismo», en su opinión. También sigue ahí su amor por «las guitarras acústicas, el boggie y el blues».