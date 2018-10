Aurora & Betrayers, rudeza y preciosismo

Lugar: el Gran Café.

Hora: 22.30.

Entradas: 15 euros en taquilla

Los miembros de Aurora & The Betrayers estrenan hoy en el Gran Café de la capital leonesa Tune Out The Noise, su ya tercer álbum y el más personal hasta la fecha. Un disco de ocho canciones originales que demuestran la constante evolución de la banda. «Fieles a su manera de concebir la música, el grupo nos sorprende de nuevo con su estilo arriesgado, un sonido más auténtico y una personalidad incontestable. Grabado en Manufacturas Sonoras Studio y Sietepulgadas Studio, han convertido la metamorfosis y la búsqueda sonora en su sello personal, generando gran expectación a cada paso que dan», expresaron los organizadores.



«Tune Out the Noise (‘Apaga el ruido’) nos sumerge en un disco lleno de texturas rudas y preciosistas, de mensajes profundos y de inconformismo, con infinidad de referencias asociadas (Jack White, David Bowie, Iggy Pop, The Beatles, Pink Floyd, Talking Heads...), pero con un resultado que siempre se llama Aurora & The Betrayers», indicaron. Y es que, como han asegurado ellos mismos, «éste era un trabajo necesario porque estábamos cambiando más rápido de lo que los anteriores discos reflejaban».