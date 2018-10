Bar inquieto busca dueño

«Sin dramatismos y sin heroísmos». Así, con esa expresión estoica y realista, se refiere Yago Ferreiro al traspaso del bar Belmondo, dada a conocer recientemente en redes sociales y páginas de anuncios en internet. Un local que durante seis años y medio realmente intensos ha supuesto un activo foco generador de cultura alternativa a los pies de la Catedral pero con ramificaciones e impactos, a través de distintos eventos y encuentros organizados por sus responsables, en otros puntos de la capital leonesa.

Eso sí, el bar de la calle San Lorenzo —que lleva también aparejado una pequeña librería de lance, La Buscona— continuará abierto hasta que se encuentre alguien realmente interesado en él. «De momento, continuaremos programando», aclaró su dueño, Yago Ferreiro, a quien la gente vincula tanto con el nombre del local que hace tiempo que lo ostenta a modo de apellido o alias: Yago Belmondo. También escritor, autor de guiones e inquieto programador cultural, el autor de No me acuerdo o Poética para cosmonautas confirmó que el bar está en traspaso —y por una cantidad ciertamente inferior a la que él desembolsó en su día— y que han iniciado un proceso para encontrar a alguien «que vea el Belmondo como un modo de vida».

Ferreiro confesó no estar al cien por cien en cuanto a motivación y entusiasmo y que se hacía necesario buscar otra fórmula para un local que ha dado cobijo a tantos músicos, poetas y narradores, que ha propiciado la creación de foros como el de #Plataforma, compuesto por jovencísimos escritores leoneses, o donde se fraguaron singulares festivales como El día del Watusi o El secreto de las fiestas. De momento, el hostelero y editor no tiene previsto cambiar de ciudad ni de ubicación para un negocio similar.

«Ni injusto ni cruel»

«En realidad nunca lo planteamos como una cuestión estrictamente empresarial, siempre ha sido un sitio en el que poder hacer las cosas que queríamos hacer», explica, y añade: «Creíamos que era un sitio que faltaba en esta ciudad, pero nos hemos dado cuenta de que no, que no falta, y que no pasa nada por ello. Lo tengo clarísimo». Ferreiro huye, por tanto, de épicas: «A lo mejor en otra ciudad hubiera funcionado o a lo mejor no. Aquí se montó con ese riesgo: que la gente no lo necesitase». «No lo veo como algo injusto ni como algo cruel —dijo—. Simplemente no era un negocio. Sólo buscábamos que fuera sostenible en el tiempo. Aunar programación cultural y sostenibilidad económica, pero no ha sido posible»

Yago Ferreiro sabe pefectamente que el suyo no es un perfil empresarial y que ahora se impone «un cambio de aires» tras el convencimiento de «haber probado muchas cosas» y de «no haber encontrado la clave de esta ciudad».

«Somos jóvenes y tenemos muchas cosas que hacer, así que también agradecemos que sigáis confiando en nosotros, apoyando nuestros eventos y asistiendo a nuestro local hasta que el definitivo adiós sea una realidad. Ningún apoyo será más fundamental para nosotros que éste», escribía el responsable del Belmondo en Facebook.

Persona bien nutrida de proyectos e inquietudes, una cosa sí tiene clara Yago Ferreiro: que seguirá dando salida a su pasión por la cultura «aquí o en Berlín». Mientras tanto, y hasta el último momento, el Belmondo seguirá fiel a su lema: «Historias de amor imposible(s)».