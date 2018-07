El Beatle Ringo Starr compra una talla gallega para su casa de Los Ángeles

EFE | Santiago de compostela

Ringo Starr fue el primer Beatle en pisar Galicia y será el primero en llevarse a su casa de Los Ángeles una talla de madera del artista gallego Álvaro de la Vega. A sus 63 años, el escultor de Paradela, Lugo, aceptó la propuesta de su amigo Chema Ríos de realizar una escultura del artista de Liverpool antes de su actuación en el Coliseum de A Coruña el pasado 29 de junio. Así fue como De la Vega, beatlemano desde los trece años, se puso manos a la obra y esculpió en un tronco de castaño la figura de 1,95 metros de altura y 110 kilos. El creador explicó a Efe que tardó casi dos meses en hacerla, entre bocetos y mano de obra.

El autor de la talla no asistió a la entrega de su obra al músico, pero quienes sí estuvieron en el momento en el que este retiró la tela que cubría su figura fueron los promotores de la idea, Chema Ríos y sus cinco amigos admiradores de los Beatles. «Ringo se echó las manos a la cabeza y, admirado, exclamó: Oh, muy bien!, nunca me habían regalado algo así», explicó uno de los impulsores. Mientras De la Vega se encargó de darle forma al tronco de castaño, su amigo fue quien se preocupó de hacerle llegar al representante de Ringo imágenes y vídeos de cómo se estaba creando la escultura.