La belleza de lo feo, según Narciso Maisterra

marcelino cuevas | león

Ángel Cantero sigue gobernando con mano firme su galería. Una tras otra, sus exposiciones son sorprendentes y de una calidad muy por encima del nivel medio de las que se celebran en la capital leonesa. El galerista busca primero la calidad, después la originalidad y luego, eso… la sorpresa para los visitantes de su galería. Ahora cuelga de sus paredes una colección memorable de pinturas sobre papel del artista palentino Narciso Maisterra.

Este magnífico pintor, después de sufrir un grave accidente, ha decidido, como ya pudimos comprobar en otra exposición suya de hace cuatro años, reflejar en sus obras la más cruda realidad. Son sus retratos y autorretratos un bello homenaje al feísmo, una hermosa interpretación de la miseria humana. La exposición se titula Maisterra, retratos recientes.

Narciso Maisterra es un ejemplo claro de lo que significa en el arte «la libertad de crear», de ahí su temática y sus planteamientos compositivos. Retratos y escorzos de desnudos en posturas incómodas, con un «fiel reflejo de la topografía de la piel», según sus palabras, y una fidelidad a la anatomía deslumbrantes. Modelos y su propio cuerpo reflejados en sus cuadros de tamaño uniforme, inusuales e innovadores retratos en su jardín, «manchados» por las sombras de la vegetación circundante en contraste con el abrasador sol veraniego.

Maisterra nació en Palencia en 1933. Se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Palencia, en la Universidad de Madrid y en los talleres del Círculo de Bellas Artes. En 1961 se traslada a Estados Unidos. Durante 17 años fue profesor de arte en The Wheeler School of Providence (Estados Unidos). A principios de los años ochenta se establece en Cantabria, dedicándose a la docencia y a la creación. Desde 1996 reside en la localidad de Fuentes de Valdepero, en su provincia de Palencia natal. En este pequeño pueblo ha promovido, además, la creación del centro internacional de arte que lleva su nombre, y que abrió al público en junio de 2018. En la capital leonesa expuso por primera vez en el año 2014, también en la galería Ángel Cantero, y se trataba entonces de una serie de desnudos y de autorretratos que mostraban su realismo más intimista. En esa exposición, que tituló El paso fugaz de la presencia, los cuerpos desnudos del creador castellano Narciso Maisterra no buscaban y buscan la perfección de los modelos, ofrecían y ofrecen una visión desglamourizada del cuerpo femenino; y sus retratos nunca han sido autocomplacientes, sino un ejercicio de valiente auto terapia.

Toda una manera de entender el arte que conduce, por tanto, a una idea clara: la fugacidad del aspecto del ser humano.