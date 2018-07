Bernesga se viste con los colores del verano

marcelino cuevas | león

Carlos Cobián es capaz de trasladar a quien mira sus cuadros a las más idílicas playas decimonónicas. Jóvenes mujeres con recatados bañadores a rayas y con grandes sombreros de paja juegan a la orilla del mar mientras lanzan al aire coloridas cometas. Escenas veraniegas de otra época pero llenas de sugerencias. Este es una de los capítulos de la interesante exposición colectiva que para el tiempo estival propone Marili en su galería de arte Bernesga.

Por su parte, Juan Galán nos traslada con sus cuadros a floridos patios andaluces donde los tiestos contienen toda la belleza de una naturaleza exuberante, cobijada a la sombra de los encalados muros cordobeses o sevillanos. A su vez, Olivé es pintor de rincones. De lugares con encanto en los puertos asturianos. De recónditos rincones de las monumentales ciudades españolas. Y Olivé es amante de León y sus bellezas, como demuestra en las refrescantes acuarelas que presenta en la veraniega exposición.

A López Herrera se le queda pequeño el mundo de vive. Con su fecunda imaginación traslada al espectador a otros escenarios, a universos llenos de romanticismo. Lugares habitados por personajes cuyas historias se adivinan tras los encajes de sus vestimentas mientras miran al pasado con romántica melancolía. Amapolas, interminables campos de amapolas y montañas, las orgullosas cumbres de los Picos de Europa. Estos son los motivos principales en la pintura de Sempere, un artista que no renuncia al clasicismo para invitarnos a visitar la naturaleza.

Y qué decir de Manolo Sierra. Quién no conoce sus pueblos del noroeste de la provincia leonesa. Quién no recuerda sus carros rojos esperando la carga de hierba. Y esas casas de ventanas mágicas a las que no hace falta asomarse para contemplar el agua y las montañas, los pájaros y los rojos rejados. Una auténtica delicia pictórica.

Y, finalmente, terminamos este paseo estival por la pintura que propone la galería de la calle Santa Clara con las obras tremendamente alegres, ingenuas, infantiles, coloristas y divertidas del artista Yiyo. Sin duda, el mejor recuerdo creativo de las típicas fiestas veraniegas de los pueblos.