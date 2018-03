Café Quijano graba su ‘Mina’ en León

El trío Café Quijano comenzó ayer a grabar su nuevo videoclip, el correspondiente al tema ‘Mina’, en Vanity Luxury Hall (en la calle Fuero) de la capital leonesa. Se trata de la canción que sirve de adelanto a su próximo trabajo, titulado ‘La vida no es La, La, La’, y cuyo lanzamiento se estima para el próximo mes de abril. «Pasé media vida creyendo que nunca llegaba/ Esa noche que siempre para el tiempo». Así empieza una canción muy pegadiza cuyo estribillo dice: «Mina que bueno aparezca en mi vida/ Después un falso amor y una mentira/ Después de haber vivido de las migas/ Hoy por fin alguien me cuida, no interesa lo que diga/ Que sepa que te doy que te doy hasta mi vida/ Ay mina mina mina». | dl