Camino a la belleza a través de los pinceles

marcelino cuevas | león

A pesar de su juventud, la pintora Arantxa Villalba, tiene ya en su haber una dilatada carrera. A los 20 años hizo su primera exposición en el pub Berlín, y a partir de ese momento llevó sus cuadros a diferentes locales alternativos de León y Madrid.

Arantxa Villalba disfruta, ante todo, sumergiéndose en la abstracción. «Siempre he sido autodidacta —explica la leonesa—, y cuando me preguntan por mis influencias, la verdad es que no tengo respuesta, ya que todo lo que he creado ha salido de mi interior. Pero es cierto que cuando he ido investigando y fijándome en la obra de otros artistas, como en la del estadounidense Jackson Pollock o en la del ruso Kandinsky, he visto ciertas similitudes conmigo en la manera de combinar los colores y en la semejanza de algunas figuras».

La pintora trabaja en el suelo, como hacía Pollock, y emplea diferentes materiales para pintar, casi siempre sobre papel. «Mi arte —dice— es abstracto aunque a veces tiene rasgos figurativos con fuertes combinaciones cromáticas. Busco siempre una belleza visual».

La exposición que la artista presenta en el pub Veloria, en los Cubos, justo tras el ábside de la Catedral, se titula Belleza visual y estará colgada hasta finales del mes de abril. «Son —comenta— siete obras realizadas con pintura acrílica y rotuladores sobre papel. Algunas con platas, blancos y negros, otras con mucho colorido. Espero que la gente cuando las vea, capte esa belleza que quiero mostrar».

Arantxa Villalba no vive del arte, pero este es complementario a su trabajo. «Por suerte —explica a este periódico— hay mucha gente a la que le gusta lo que hago y puedo asegurar que para mí es lo más importante. Tengo rachas de mucha inspiración y cuando eso me ocurre lo intento aprovechar al máximo, porque en otras ocasiones no fluyen las ideas con tanta intensidad. Este año está siendo complicado y tal vez por eso ahora saco lo bueno con más fuerza a través de la pintura».

Color y armonía son protagonistas en una exposición llena de variedad en la que esta pintora leonesa cuenta al espectador historias plásticas de todos los mundos mágicos que conviven en su interior. Arantxa Villalba pinta con valentía y cuenta con especial sinceridad lo más profundo de sus sentimientos. Lanza al mundo todas esas poéticas verdades que se niega a esconder y que divulga a los cuatro vientos a través de, siempre, vigorosas pinceladas.