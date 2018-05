Con el Canal de Castilla como faro

marcelino cuevas | león

Setenta obras del artista santanderino Juan Mons Revilla dan forma a una retrospectiva del artista que comprende su trabajo desde el año 2000 hasta la actualidad. Con ella se reabren las puertas de la mejor sala de exposiciones de la ciudad, la del Centro Cultural de EspañaDuero en Santa Nonia.

Juan Mons es un pintor expresionista al que le gusta retratar el mundo que le rodea. «Los cuadros que pueden verse en esta muestra —dice el autor— pertenecen a una fusión entre el expresionismo y el constructivismo con una motivación muy española. Se trata de una particular visión de los toros, el circo, y el Canal de Castilla. El Canal de Castilla es una obra de los siglos XVIII y XIX que suponía la conexión de la meseta castellana con el mar y yo, que nací a la orilla del Cantábrico, llevo muchos años residiendo en Castillas, en Burgos. Quizá por ello me identifico con este tema».

El pintor ha conocido la sala de exposiciones de Santa Nonia, que, recordemos, ha estado cerrada durante una larga temporada, y opina que es una de la mejores que conoce. «Es un auténtico reto exponer en ella, un espacio tan noble requiere una obra en consonancia con él». El color es una de las facetas que definen la obra de este veterano artista. «Son colores inventados —dice—, aunque no soy precisamente un pintor colorista. Una excepción en mi trabajo es una serie de diecisiete obras dedicada a las flores que he pintado ex profeso para esta ocasión. Normalmente empleo colores fríos con el fin de resaltar la idea, el motivo de la obra».

Nacido en Santander en 1947, Juan Mons está afincado en Burgos desde hace más de tres décadas, donde ha ejercido la Medicina como psiquiatra en varios centros asistenciales. Como pintor, tiene obra repartida entre diversas colecciones de ámbito estatal, instituciones públicas y entidades financieras. Comenzó a pintar con ocho años, compaginando más adelante su afición con sus estudios y con el ejercicio de su actividad profesional como médico.

Juan Mons Revilla realizó su primera exposición pictórica en el año 1970 en Salamanca. Desde entonces ha colgado sus creaciones en numerosas ciudades españolas, pero también en países como Francia y Holanda. Además de la pintura, su producción artística también se ha adentrado en la escultura, el diseño de joyas y mobiliario, habiendo realizado también ilustraciones para la prensa diaria, libros y cartelería diversa.