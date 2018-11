Una carta a la que la Junta no responde

dl | león

Las asociaciones culturales El Teixu, Faceira y Furmientu han remitido al Consejo de Europa un informe denunciando que la Junta de Castilla y León infringe sistemáticamente «la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa», así como «las recomendaciones de esta organización internacional de 2012 y 2016 para la promoción del leonés». Estos tres colectivos critican que la organización «tampoco ha recibido, ni de la Junta ni del Estado, garante del cumplimiento de este tratado internacional, la información que se les viene solicitando desde el año 2012 sobre la situación y las medidas adoptadas para la promoción del leonés».

El informe documenta razonadamente que Castilla y León «incumple de manera contumaz los aspectos esenciales de la Carta en el caso del leonés, pues esta lengua no se oferta como asignatura en el sistema educativo de la comunidad (artículo 7.1 f y g del tratado), la administración autonómica no despliega ninguna medida práctica para su promoción (artículo 7.1 c), tampoco se facilita su empleo oral y escrito en la vida pública y en la vida privada (artículo 7.1 d), ni se ha desarrollado legislativamente el artículo 5.2 del estatuto de autonomía once años después de su entrada en vigor (art. 7.1, parágrafo inicial)». El informe también detalla la política discriminatoria de la Junta hacia los hablantes de leonés, «vulnerando el art. 7.2 de la Carta, y que tiene su expresión más elocuente en el hecho de que de las tres lenguas que ampara y reconoce el estatuto el autonomía en su artículo 5, la castellana (la única oficial), la gallega y la leonesa, esta última es la única que carece de protección en Castilla y León o de presencia en el sistema educativo de la comunidad».

En una próxima visita a España del Comité de Expertos designado por el Consejo de Europa para evaluar el nivel de cumplimiento de la Carta en nuestro país, representantes de las tres asociaciones se reunirán con este órgano con el fin de solicitar el amparo europeo «ante la política lingüicida de la Junta».