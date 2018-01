La Casa Botines (y sus familias) ya tienen novela

Lugar: el Gran Café (Cervantes, 7).

dl | león

El icónico edificio que en 1893 elevara Antonio Gaudí en la capital leonesa acoge hoy la presentación de La casa de las cuatro torres, novela de Javier Garnica Cortezo que no sólo cuenta la historia de las familias que formaron parte del proceso de creación de la Casa Botines sino también las múltiples relaciones personales y los no pocos intereses que giraron alrededor de ella, «introduciendo al lector en la atmósfera de un León que ya no existe pero del que todavía quedan muchos vestigios», como explicaron desde el Museo Gaudí Casa Botines, la reciente forma adquirida por este importante atractivo turístico y monumental de la ciudad. Además del autor, estarán presentes en el acto el presidente de la Fundación España-Duero, José Ángel Hermida; el responsable de la editorial Cultural Norte, Pedro Moreno; y el investigador y autor leonés Juan Carlos Ponga. La entrada, libre y gratuita, se efectuará por el acceso de la calle Ruiz de Salazar.

La casa de las cuatro torres es una novela en la que el autor se permite «algunas licencias», como explicó en una entrevista con este periódico, pero que en todo caso está «rigurosamente documentada» y donde todos los personajes son reales. Así, contaba Javier Garnica en el suplemento literario Filandón que alrededor de la Casa Botines sobrevuela «toda una saga familiar y también una trama económica». A través de 180 páginas, «que se leen con mucha facilidad» —asegura el autor—, el libro desentraña los esfuerzos de una de las estirpes más poderosas de la época, la de Simón Fernández, para afianzar sus negocios. Y todo ello en el León de finales del XIX, «un pueblo insalubre hasta que comienzan las obras del ensanche».