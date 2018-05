De la casa grande/ sólo recuerdo aquel armario blanco/ encallado en aquel largo pasillo/ como en un río encajonado y pedregoso».

Este artículo no viene a hablar del producto amarillista sobre el que se llevan volcando páginas estas semanas. No habla de esa idea que se extiende como la mantequilla caduca, de que un hombre de izquierdas —lo siento señor Rivera, yo sí creo en las izquierdas y las derechas— ha de vivir peor que uno de derechas. No habla del derecho a progresar en la vida sin la necesidad de blanquear, desfalcar o robar. Este artículo habla de La casa grande (Bartleby, 2018), sin lugar a dudas uno de los mejores poemarios de los últimos años y una obra contundente de Rosana Acquaroni.

Es curioso cómo hay libros que soportan el peso de varias generaciones sin desmoronarse ni sufrir los resquebrajos que el tiempo y sus lugares volubles pueden hacer a un discurso tan largo, tan quebradizo, tan importante. Este libro del que os hablo hoy es uno de ellos. Es el sexto libro de poemas de Rosana. Y si nos fijamos en la cronología de su obra, nos damos cuenta del sacrificio y el esfuerzo que supone para la autora generar un proyecto poético, dejando espacios de recuperación vital entre libro y libro de varios años, incluso décadas. Esto no es un valor per se, pero sí que aproxima al lector el nivel de exigencia que la poeta tiene para sí y sus libros.

La casa grande, editado por Bartleby Editores, empieza a convocar los vapores necesarios del poema desde la portada misma, con una foto en blanco y negro que reclama verdad a través de la mirada de la niña protagonista que hoy es autora de este fragmento de historia profunda de lo íntimo. Y precisamente desde ahí, desde lo íntimo y sus regueros de memoria, Acquaroni va construyendo un discurso de lo que somos, de lo que debemos, desde la infancia como soporte de verdad irrevocable.

La casa como imagen nuclear del lugar que nos construye. La casa y sus tamaños como ejemplo del paso del tiempo, de la memoria y su historia, de la necesaria visión con perspectiva de lo que fue y su verbalización. Porque si algo ofrece este libro es sin duda un ejercicio de verdad y denuncia a través de la realidad reflexionada, sentida, vivida incluso desde un lugar más profundo que la racionalidad pura. Desde la infancia se construye ese escenario introspectivo donde una niña, un secreto, una madre que supone eje y ausencia, desde la posguerra y la dictadura, va abriéndose paso a la vida a través de lo emocionable, lo efímero, el detalle que genera memoria sin saber muy bien por qué.

Con un lenguaje que acerca por su comprensión a la piel, y por sus símbolos a la entraña misma, Rosana construye con sabiduría, con belleza y contundencia un relato poético que hilvana a la perfección la intención de lo emotivo y su reflexión vital, o dicho en poema: «No hay manzanas en el sacrificio/ Ni joyeros de nácar girando en la ignorancia./ Solo el regurgitar de la memoria,/ el acopio de años,/ tu madeja infinita,/ itinerante,/ alrededor del corazón».