Cataluña corona a «un tío de Mansilla»

El dibujante José Antonio Fernández ‘Fer’, que sigue publicando en Avui y El Jueves; y debajo su particular interpretación de la máxima condecoración que le ha concedido la Generalitat de Cataluña. -

verónica viñas | león

Ha desenterrado a Franco y ha bromeado con la manada. Sólo alguien con la cultura y el finísimo sentido del humor de José Antonio Fernández Fernández, conocido artísticamente como Fer, es capaz de sacar chispa a los acontecimientos más escabrosos, incluidos los que ha sufrido Cataluña en los últimos meses. En cuarenta años únicamente le censuraron un chiste. Era una viñeta anti-Israel y «el director de Avui me dijo: Esto no pasa». Ha sobrevivido a una bomba, cuando era director del Papus, y considera que, a veces, «el humor es un arma de defensa». Ha pasado 64 de sus 69 años en Cataluña, pero se considera «muy leonés». No acierta a explicar cómo «un tío de Mansilla de las Mulas» recibirá el lunes la Creu de Sant Jordi, la máxima distinción de la Generalitat, equiparable a la Legión de Honor francesa.

Confiesa que hoy saldrá a comprar una chaqueta para ese día, «pero corbata no he llevado ni ante el rey ni al palco del Barça». Este profesor de Historia y autor de El evangelio según Fer ha conseguido algo tan insólito como poner de acuerdo a todos los presidentes de la Generalitat, incluido Puigdemont. Sin excepción, reclamaron la Cruz de Sant Jordi para el autor de Puticlub, la famosa viñeta del fundador de El Jueves (la revista que sale los miércoles). Decenas de personalidades como el cantautor Serrat o los dibujantes Gallego y Alfredo apoyaron la concesión de este premio para aquel chico que estudió en los dominicos de La Virgen del Camino y al que su padre, natural de Sorríos de Ordás, le pidió cuando llegaron a Mollet del Vallés: «Nunca te olvides que eres de León». De su padre fue de quien primero se acordó Fer cuando le comunicaron la concesión del galardón, que este año, debido a la aplicación del conocido artículo 155 de la Constitución, se ha pospuesto tres meses. «Me quedé de piedra y luego pensé en mi padre. Estaría contentísimo».

Fer no estará solo en la ceremonia que se celebrará en uno de sus edificios favoritos, el Palau de la Música, donde recuerda que asistió al concierto que Leonard Cohen dedicó a Víctor Jara. El Govern ha distinguido en total a 31 personas y 24 entidades, entre las que destaca la Asociación Catalana por los Derechos Civiles (ACDC), la organización que crearon recientemente los familiares de los presos y los «exiliados» soberanistas.

La venganza de don Mendo

Fer está embarcado actualmente en la «locura» de ilustrar La venganza de don Mendo, para la editorial Reino de Cordelia, coincidiendo con el estreno hace cien años de esta disparatada obra. Ha decidido ser libre y tomarse tantas licencias como el autor, Muñoz Seca. En sus dibujos ha colado desde el castillo de Santa María de Ordás a un cartel de Mansilla de las Mulas, la Catedral de León y hasta un calendario de Marilyn Monroe... «Me gusta, y que lo diga yo es raro».

El teléfono de Fer arde. Le han felicitado desde la Universidad de Alcalá de Henares al Instituto Quevedo del Humor y los abades de Poblet y Montserrat.

Tendría que estar retirado, pero afirma que no vale para jubilado. Así que cada día envía entre una y cuatro viñetas al Avui, publica en El Jueves y hace dibujos para la televisión catalana. Ha pensado alguna vez en retirarse a su adorado León, donde siempre visita la catedral, San Isidoro y un ‘circuito’ de bares del Húmedo. Sin embargo, «como soy friolero y muy de mar....», al final se conforma con pasar los veranos en Sorríos.

No hay político que se le haya resistido. Siente que Rajoy se haya ido porque le daba mucho juego. También borda a «Ánsar y a Felipe». «Este es un país alucinante, de bandoleros y pícaros», dice. Cada año visita al menos dos veces la tumba de su admirado Machado y le lleva un dibujo. Sobre el conflicto catalán afirma: «Se ha manipulado mucho la historia. Muchos grandes catalanes fueron franquistas»