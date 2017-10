La catedral leonesa del cómic

marcelino cuevas | león

Elektra ha sido nominada, junto a otros cuatro candidatos, como mejor librería del año especializada en cómic en los Premios Carlos Giménez del certamen Héroes Cómic Con Madrid, que se celebrará en el espacio de la Feria de Madrid los días 11 y 12 de noviembre.

Alicia García Melón, rockera de lujo y especialista en tebeos, competirá con Akira Cómics, de Madrid; Cómic Stores, de Málaga; Cómics, de Móstoles; y Generación X, de Madrid, en busca del galardón, ya todo un éxito especialmente si tenemos en cuenta que este año se cumplen veinte de su implantación en el Barrio Italiano, en el local que fuera de la mítica Librería Pisa de Juan Carlos Uriarte.

«No sé si Elektra es importante —dice Alicia—. No conozco los extraños caminos que habrán seguido para nominarme. Me imagino que sea porque la tienda es muy bonita, cuidamos mucho el contenido y tratamos bien al cliente. Una de nuestras inquietudes es la de mantenernos activos en el entorno cultural como escaparate vivo de lo que en esta ciudad se está gestando cada día. Por ahí creo que van los tiros, más que por lo grande que sea, que no lo es, o por el fondo que tenemos, que es mucho, pero no tanto como el de las otras nominadas. Desde el principio he ido invirtiendo mucha ilusión en la tienda, poniéndole mucha pasión… y ahora parece que se empieza a reconocer ese esfuerzo».

Los tebeos, como la economía, tienen sus baches y sus momentos de gloria. Elektra comenzó su andadura en una época difícil, cuando los superhéroes estaban a punto de agonizar y el manga aún no había explotado en España, pero Alicia nunca tuvo miedo al fracaso. «He tanteado mucho los gustos de la gente —recuerda—, he buscado entre los cientos de editoriales que hay en España lo que mejor pudiera encajar con el público leonés. Al principio intenté traer un poco de todo y luego me di cuenta que te ofrecen muchas cosas que no funcionan y hay que descartarlas. Creo que el trabajo de Elektra es el reflejo de mi propia personalidad, de lo que a mí personalmente me gusta. El fondo que tengo en la tienda es, según mi idea, interesante. Y creo que ahí puede estar la clave del éxito».

sobre Gustos y modas

Es importante la aparición de creadores leoneses en el mundo del tebeo y es importante que aparezcan en los estantes de Elektra. «León tiene un nivel de dibujantes extraordinario —recuerda Alicia—. Desde Miguel Ángel Martín, que ya está completamente consagrado, hasta Javier Castro, que el año pasado fue dibujante revelación en el Salón de Cómic de Barcelona. También hay ilustradores con una gran calidad pero que, debido a la crisis, no tienen muchas posibilidades de que sus trabajos aparezcan en las editoriales leonesas, y publicar a escala nacional es muy complicado».

El mundo del cómic tiene muchos apartados que siguen dividiendo a sus admiradores. «Para cada edad —comenta— hay unos gustos. El manga viene con mucha fuerza, les gusta mucho a los más jóvenes. El tebeo humorístico ha dejado de estar de moda. Lo que más se vende es la eterna invasión de superhéroes americanos, que son los más clásicos y que siguen en lo más alto dispuestos a quedarse. Y el cómic clásico es lo que prefieren los adultos que tienen mayor poder adquisitivo, quizá porque son libros caros».

Pero en Elektra se ofrecen muchas otras cosas a quienes estén interesados en la cultura de vanguardia. «Intento —añade— traer todo lo relacionado con el cómic en cuanto a muñecos, pósters o libros que hablan de su historia. Y luego también tengo libros de cine, de música, de ilustración, de fotografía, biografías de cantantes... Otro apartado muy importante de la tienda son los discos en vinilo.

«Ciertamente, no es que los grupos de rock tengan mucho que ver con el cómic, pero sí me acercan a la cultura joven. Y aquí tengo discos de vinilo, porque el cedé no acaba de convencerme. Me paso media vida en Elektra, pero la otra media discurre en los escenarios...».