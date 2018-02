Catorce días en pantalla grande

e. gancedo | león

Será la quinta edición del certamen y el objetivo es «consolidarse y avanzar». «El primer paso, el de alumbrar algo nuevo, algo que no existía previamente, es el más difícil, pero después vienen otros no menos complicados, mantenerse y ampliar horizontes». Lo explicaba a este periódico el realizador Tomás Martínez Antolín, director del Festival de Cine y Televisión Reino de León y quien concretó que, esta vez, la cita constará de más días que en años anteriores aunque reducirá el número de lugares de exhibición. «Tendrá lugar del 19 de mayo al 1 de junio y las proyecciones se celebrarán en el Teatro San Francisco y en El Albéitar, con gala de clausura y entrega de premios en el Auditorio —indicó—. La idea es que haya más días pero más concentrados, con un número algo menor de pases de películas, de forma que la oferta no se disgregue». Y es que el gran reto de la iniciativa es conseguir que los leoneses «conozcan mejor el festival y su programación» y «acudan» a las exhibiciones. Para ello, la organización está estudiando actividades de difusión en la calle y a través de las redes sociales sin olvidar la habitual presencia en carteles, autobuses, etcétera.

«Nuestro objetivo es que el Festival de Cine y Televisión Reino de León forme parte, cada vez más, de lo que llamamos ‘eventos de relevancia en León’, esas tres o cuatro celebraciones que son carta de presentación de la ciudad en el exterior, como el Festival de Magia o el de Órgano de la Catedral», reflexionó Martínez Antolín. Y así, este año se dedicará especialmente al cine más joven llegado desde Latinoamérica y se reforzará la sección Historias con sentido, pensada para dar a conocer cintas comprometidas con temas sociales y medioambientales.

La web del festival (www.festivalcineytvleon.com) ya contiene toda la información de esta quinta edición y en ella constan las bases y requisitos necesarios para que los directores de cintas de ficción (largometrajes y cortometrajes), animación y documentales puedan enviar sus títulos a concurso. La sección de Portugal en corto, patrocinada por la Universidad de León, también seguirá teniendo cabida para mostrar lo más nuevo y sugerente de la cinematografía del vecino país.

Por otra parte, Tomás Martínez Antolín mostró su deseo de que Onyx. Los reyes del Grial, protagonizada por Jim Caviezel, María de Medeiros y Anthony Howell, pueda verse en el marco del festival, independientemente de que haya sido estrenada o mostrada en otros certámenes, y con ese objetivo negocia con la productora el momento más adecuado para su exhibición. Por su parte, Margarita Torres, concejala de Cultura y autora del libro en el que se basa el filme, refirió a este periódico que ese asunto es una cuestión «que atañe exclusivamente a los productores».