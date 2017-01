Cerezales inaugura en abril su ‘rancho’ domótico

verónica viñas | león

Parece el típico rancho de una película de vaqueros, pero es una ‘fiera’ de la robótica. La Fundación Cerezales inaugura en abril su nueva sede. El edificio, un modelo de arquitectura sostenible, diseñado por el prestigioso estudio internacional AZPML (Alejandro Zaera Polo-Maider Llaguno), ha costado 3,5 millones de euros.

Bajo una apariencia sencilla, que le permitirá camuflarse en un skyline con más árboles que cemento, oculta millones de cables para convertir una estructura de madera en una construcción inteligente. Ha necesitado 3,5 millones de euros para eclosionar y tres años de trabajo, que hoy podrían verse recompensados con uno de los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León, en los que es finalista.

Actualmente, las obras se concentran en concluir los accesos a este museo que permitirá a la ribera del Porma tener actividades culturales de primer nivel, según la filosofía de los fundadores. Este año la Fundación Cerezales, tal y como adelanta su coordinadora, Rosa Yagüe, mantendrá el mismo número de actividades —en torno al centenar— y ampliar los conciertos. «Habrá actividades que antes no podíamos llevar a cabo porque no disponíamos del espacio adecuado», dice. La idea es realizar tres grandes exposiciones. Aunque el nombre del artista que inaugurará las nuevas salas es el secreto mejor guardado, el cubano afincado en Atenas Adrián Melis desembarcará este verano con una muestra en la que reunirá sus últimas obras junto a las más emblemáticas de su producción, según confirma su galerista barcelonés. Melis (La Habana, 1985) es autor de El valor de la ausencia, donde recuperaba excusas de empleados para no ir a trabajar; así como de una conocida serie de retratos de antidisturbios españoles.

La nueve sede de la Fundación Cerezales dispondrá de 2.500 metros cuadrados, repartidos entre salas de exposiciones y de ensayos, talleres, archivo y un amplio auditorio. Un pequeño ‘milagro’ en una comarca azotada por la despoblación, que se ha permitido el lujo de contemplar a algunos de los mejores artistas nacionales e internacionales. Richard Serra, considerado el mejor escultor vivo del mundo y uno de los artistas-fetiche del Guggenheim de Bilbao, expuso en Cerezales del Condado, un pueblo que no pasa de los cien habitantes. De hecho, la exposición concentró en su inauguración a más personas que vecinos censados.

Una exposición de Eduardo Arroyo, con obras seleccionadas por este artista de ascendencia leonesa, inauguraba el 22 de julio de 2009 la Fundación Cerezales en el antiguo edificio de las escuelas. Desde entonces, ha albergado exposiciones de Cristina García Rodero, Álvaro Laiz, Castorina, Chema Madoz o Tadanori Yamaguchi.