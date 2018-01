La ciudad vista por Martínez Trapiello

verónica viñas | león

A Andrés Martínez Trapiello su hijo, el reconocido fotógrafo Andrés Martínez Casares (Premio Nacional de Fotoperiodismo), le regaló una vieja cámara que a él ya no le servía. Este hecho y la obligación de pasear todos los días a su perra, le metieron poco a poco en el mundo de la fotografía. Retrata desde hace más de una década los paisajes urbanos de León.

El que fuera concejal en la época del Pacto Cívico, muestra a partir del sábado una pequeñísima selección de estos retratos de la ciudad en la sede del Club Peñalba Casino de León, en el número 7 de Alfonso V. Son sólo quince fotografías, tomadas en distintas épocas, años y momentos. De ahí que ha titulado la exposición Buenos días, buenas noches. Imágenes que el autor iba colgando en Facebook y tuvieron notable éxito entre sus seguidores en la Red, «sobre todo, entre los emigrados», dice.

«Quiero dejar claro que solamente hago fotos, no fotografía, que eso lo hacen quienes conocen la técnica», afirma.

«Simplemente me he parado ante aquello que me llamaba la atención y disparo», explica. Presenta sus quince fotos el sábado en compañía del columnista del Diario Pedro García Trapiello.

El escritor y fotógrafo Javier de Vigo ha dicho de él que «es un renacentista en la aldea global: monaguillo y casi fraile en su juventud; presbítero en la película de Chema Sarmiento Viene una chica; cantor solista en la escolanía de la Virgen del Camino cuando su voz era blanca y sus pantalones cortos; concejal en el Ayuntamiento de León y diputado en aquella Diputación Provincial de 1987; melómano de cuanta música clásica o religiosa cabe en un iPad....».

Su cuñado, el fotógrafo de la agencia Efe Javier Casares, ha dicho, a propósito de las instantáneas de Trapiello que «el secreto de una buena fotografía es el alma». La ‘puesta de largo’ de Trapiello será el sábado, a las 13.00 horas.