Clint Eastwood recluta héroes

oskar belategui | bilbao

«Si no fuera por ellos, estaríamos todos muertos». La frase es del actor francés Jean-Hughes Anglade, uno de los 554 pasajeros del tren Thalys 9364 que el 21 de agosto de 2015 partió de Amsterdam con destino a París. Dos soldados estadounidenses de vacaciones en Europa, su amigo y un ciudadano británico lograron reducir al yihadista Ayoub El Khazzani, evitando una masacre. Fueron unos héroes que recibieron toda clase de honores y el agradecimiento de los presidentes francés y estadounidense, y que ahora verán llevada su hazaña al cine. Clint Eastwood contará su historia y, de paso, les hará debutar como actores interpretándose a sí mismos.

The 15:17 to Paris otorgará el protagonismo a Alex Skarlatos, de la Guardia Nacional de Oregon; Spencer Stone, miembro de la Fuerza Aérea; y el amigo de ambos, Anthony Sadler, estudiante de quinesiología en la universidad de California. Todavía no se sabe quién encarnará al villano de la historia, un marroquí de 26 años fichado por los servicios de inteligencia españoles y franceses. El Khazzani se subió al tren en Bruselas armado con un fusil automático Kaláshnikov, una pistola Luger, una decena de cargadores y un cúter dispuesto a cometer una carnicería.

Skarlatos y Stone, este último aficionado a las artes marciales, forcejearon con el terrorista al escuchar los primeros disparos. Un pasajero recibió un balazo y Stone sufrió graves cortes en la espalda. Al final, lograron hacerse con el fusil y golpear al yihadista en la cabeza hasta que cayó inconsciente. A continuación lo maniataron y el tren fue desviado a la estación de Arras, en el norte de Francia. «Tuvimos una suerte enorme de que estuvieran a bordo estos soldados estadounidenses», contó Jean-Hughes Anglade, que también debería pedirle un papel secundario a Eastwood.

A sus 87 años, el último clásico del cine americano tiene barra libre en Warner para hacer la película que quiera. Eastwood tomará como base del guion el libro ‘The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train and Three American Heroes’, escrito por los tres amigos. Tras un casting, el director decidió convocar a los auténticos protagonistas, que serán encarnados de chavales por otros actores. El estudio no ha dicho ni mu.

«La palabra héroe se usa demasiado. Hoy en día, por aquello de lo políticamente correcto, todos los niños de la clase tienen que ganar un premio para que nadie se disguste», afirmaba el realizador el año pasado al estrenar ‘Sully’. Aquel fime convertía a Tom Hanks en otro héroe real, el piloto Chesley ‘Sully’ Sullenberger, que logró amerizar un Airbus con el motor averiado en las gélidas aguas del río Hudson salvando a todo el pasaje.