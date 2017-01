Los colores ‘danzan’ en el Auditorio de León

marcelino cuevas | león

Hay una palabra que define claramente la obra de la artista canaria Valle Martín, que actualmente se expone en el Auditorio Ciudad de León: elegancia. Son sus pinturas, sus grafismos, eminentemente elegantes, están llenos de ritmo, y se desarrollan en el espacio, más allá de la superficie plana que las contiene.

La pintora presenta una serie de trabajos que divide en varios capítulos, desde imaginativos collages a extraordinarias figuras geométricas logradas a través de sofisticadas técnicas y una sugerente serie de grabados.

Tracklist es el título de la exposición, que ha sido comentada por su representante y directora de la galería de arte online El cajón del arte, Marta Uribarri. «La muestra —ha dicho—, que ya ha recorrido varios espacios en Gijón y en la provincia, repasa la trayectoria artística de Valle: obra original, obra gráfica y fotografías. La idea de ritmo es fundamental en su trabajo, sus estructuras formales se expanden por el papel, la pulsión de los colores les aporta movimiento y resta rigor a la geometría, resultando en composiciones dinámicas y en constante movimiento. Emplea fondos blancos sobre los que destacan las formas, ordenadas y equilibradas. Sigue el planteamiento miesiano de menos es más, despojando al arte de todo elemento accesorio en un intento por llegar a la esencia a través de un lenguaje plástico objetivo, universal. Esta forma de abstracción generalmente no está ligada a ningún tipo de asociación simbólica con la realidad, aunque no es así en el caso de Valle, a pesar de que las líneas y los colores son concretos por sí mismos. No es un arte espontáneo sino previsible, entendido esto como el resultado de un arduo trabajo previo, sin lugar para la improvisación. El título de la muestra se corresponde con una serie de pinturas y dibujos realizados con tintas de grabado sobre papel satinado durante 2014 y 2015».

Valle Martín practica el arte abstracto mediante el uso de formas geométricas simples, pulcras y precisas que se caracterizan por una refinadísima técnica y un espléndido dominio del color. «Utiliza —explica Uribarri— la geometría como elemento de orden, con formas perfectamente cerradas en sus límites, dentro de los cuales se yuxtaponen las líneas de diferentes colores. Se pueden apreciar en sus trabajos influencias que van desde el minimalismo hasta el arte aborigen o los textiles indígenas de América Latina, pero en especial, quizás por su profesión, del diseño gráfico suizo, de gran minimalismo, donde la comunicación prevalece frente a la expresión».