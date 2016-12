Un concierto de colores

marcelino cuevas | león

Hay multitud de formas de entender un concierto de Navidad. Sharon Art, para este tiempo festivo ha escogido uno muy original. Su espacio está lleno de músicos, de instrumentos musicales, de danzantes… pero también de silencio. El aplaudido pintor cántabro Indalecio Sobrino presenta estos días en la popular galería uno de los capítulos más importantes de su producción artísticas, el otro son los toros y los toreros, que ha dejado para mejor ocasión.

En este silencioso musical, cuyas brillantes notas son enérgicos los brochazos, y los colores vibrantes, hay un gran homenaje al jazz. Sobrino ha dejado que los músicos que pueblan su memoria de melómano se citen en sus lienzos, pero lo hacen a través del filtro del artista, sin que en realidad representen a ninguno de los grandes ídolos de la música negra.

Indalecio Sobrino tiene tras de sí una larga carrera. Sus obras, precisamente sus glorias musicales, ya visitaron León hace un montón de años. En aquel momento aún ejercía como controlador de la cultura leonesa el que fuera durante tantos años compañero nuestro: Victoriano Crémer. El ilustre poeta decía de la pintura de este artista: «No parece tanto el pintor preocupado en descifrar y anotar cuidadosamente todos los pronunciamientos de una determinada música moderna, como en imponer sobre los sentidos abiertos del observador el caudaloso milagro de la pintura que suena. Y ese sonido es transmitido mediante la utilización del instrumental natural del grafista, del anotador, del relator, del cronista: el desarrollo en extensión del color y la representación humana en profundidad».

Las bases, pues, de la obra de Sobrino siguen siendo las mismas aunque, claro está, su pintura ha evolucionado considerablemente. El pintor explica así sus intenciones: «Siempre he querido reflejar con brillantes colores mi visión del jazz. No he tratado solamente de representar a los músicos, también he intentado detener en los lienzos un instante de las danzas, de los bailes que esas músicas sugieren».

Otra visión de la obra de Sobrino es la que aporta el crítico Enrique Martínez: «Fiel a una formación clásica, en sus cuadros subyace una perfecta arquitectura dibujística, así como una medida composición. Si bien la técnica de ejecución más impresionista, parece enmarcar todo este entramado. Y, siendo así, los resultados son de una indudable calidad y limpieza, propias de un experimentado maestro».