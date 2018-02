Un congreso debate si León fue cuna del parlamentarismo

Lugar: Aula Magna de Filosofía y Letras.

Hora: a partir de las 10.00.

dl | león

La Universidad abre hoy la caja de los truenos al debatir si León fue o no cuna del parlamentarismo. El Área de Historia Medieval del Departamento de Historia de la ULE ha organizado el seminario Edad Media y Actualidad, que se centrará en los orígenes del Parlamentarismo y los Decreta de 1188. A partir de las 10.00 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, res investigadores expertos procedentes de las universidades de Valladolid y Autónoma de Madrid, Pascual Martínez y Carlos de Ayala y del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Carlos Estepa expondrán sus teorías. El medievalista eonés Carlos Estepa siempre ha sido muy crítico con las Cortes Leonesas convocadas por Alfonso IX. «Aunque en 1188 hubiera una reunión y existan los Decreta, no se celebraron unas Cortes sino una Curia. A través de los textos se puede llegar a la conclusión de que hubo cives, gentes importantes y de la burguesía. Pero no está confirmado que hubiera personas elegidas», adelantó ayer en una entrevista en este periódico.

Los Decreta de León, de 1188, fueron ratificados en 2013 por la Unesco como el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo y forma parte del Registro de la Memoria del Mundo de esta organización, lo que consagra a León como Cuna del Parlamentarismo Europeo. El corpus documental de los Decreta (o Decretos) de León de 1188 contiene la referencia al sistema parlamentario europeo más antiguo que se conozca hasta el presente.

El Área de Historia Medieval de la ULE ha organizado este seminario con el fin de arrojar luz «con temas que actualmente están siendo tratados en el marco de ciertas polémicas que deben clarificarse», según Gregoria Cavero, catedrática de Historia Medieval de la ULE.

Para Estepa, «la Unesco no es un foro histórico y en cualquier organismo de derecho público, en este caso internacional, no se puede imponer el pensamiento». Una opinión argumentada sobre el hecho de que «en la segunda mitad del siglo XII y en la primera del siglo XIII en León, Castilla y otros reinos pudo haber de manera coyuntural asambleas que ampliaban el conjunto de sus miembros a personas procedentes de la burguesía de las ciudades. Pero una cosa son los antecedentes y otra cosa es un parlamento plenamente organizado y con capacidad de legislar. Y en ese sentido el modelo ha de ser de Inglaterra».