El corto leonés ‘Down to the Wire’, Premio Feroz

El cortometraje Down to the Wire, del director leonés Juan Carlos Mostaza, ha ganado el primer Premio Feroz al Mejor Cortometraje Español. El thriller de animación en 3D fue elegido frente a otros competidores de imagen real. El Premio Feroz al Mejor Cortometraje Español fue concedido, el pasado sábado, dentro del Festival Internacional de Cine de Valencia, Cinema Jove. | dl