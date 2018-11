Cuando el 'gran gato' pisó León

La máxima tecnología de la época, en lo que a automoción se refiere, pasando por encima de un puente de factura prácticamente medieval por no decir neolítica, hecho de piedras, maderos y escobas. El último grito de una de las más elegantes y prestigiosas casas de vehículos circulando por carreteras que eran polvo y piedra, como mucho gravilla, y adelantando a carros de mulas atestados de mies recién trillada. Fue, en parte, el insólito periplo leonés y español del modelo XJ 12, una expedición que se había perdido en la memoria colectiva y que ahora, gracias a una serie de fotografías que circulan —y triunfan— en redes sociales, ha sido recuperado. Las primeras en popularizarlas fueron personas vinculadas con la pequeña pero muy activa localidad de Paradilla de Gordón, cuyas cercanías aparecen en dos de las más espectaculares imágenes, y tras ellas fueron surgiendo más. Trece de las treinta fotos de las que consta la serie las colgó en Facebook World’s Oldest XJ, una comunidad de amantes de este modelo, que obtuvo permiso para ello: «Es un placer, después de que hayan estado tanto tiempo sin ver la luz, presentar aquí estas fotos de escenas irrepetibles con un coche que se ha convertido en pieza clave para la historia de Jaguar», transmitían a través de su perfil. Pero también añadían otros detalles de relevancia, como que el lanzamiento internacional del modelo estuvo precedido de un amplio viaje por Francia y el Norte de España —camuflado para evitar imitaciones de la competencia—, acompañado por un célebre reportero británico, Graham Scott Finlayson (1932–1999). «En aquel año, publicaciones de todo el mundo como The Daily Telegraph, The London Illustrated News y una revista de automovilismo española reprodujeron algunas de las imágenes tomadas por Finlayson, pero la mayoría han permanecido ocultas... hasta ahora», continuaba el administrador en su texto.

Finlayson, que comenzó en el periódico Southampton Echo, trabajó en grandes medios ingleses como el Daily Mail y The Guardian, este último donde permaneció más tiempo y que se encargó de enviarlo a cubrir eventos a distintos países de Europa, África y Asia. Custodia, además, su magnífico legado en el Guardian News & Media Archive. A tenor de lo que exhiben las fotos, Finlayson siguió al conductor del flamante y codiciado XJ 12 captando el modo en que éste cambiaba o aseguraba los —desde nuestra perspectiva, burdos— elementos de camuflaje, comprobaba la temperatura, revisaba el motor... Además del acceso a Paradilla, otra imagen muestra el vehículo pasando junto a un rebaño de churras en Sahagún, parado a orillas del embalse de Ricobayo en Montamarta (Zamora), delante de un carro de mulas en un lugar indeterminado que quizá podría corresponder también a tierras zamoranas u otras comarcas meseteñas, girando en una curva urbana donde se asienta una melonera... el escritor afincado en Paradilla Juan Carlos Pajares ha alabado la magnífica calidad de las imágenes y su alto valor testimonial. «La carretera al pueblo había sido abierta justo el año anterior, y como se puede ver, el cartel carece de número», aprecia, y también se fija en la arcaica tipología del puente. Por otro lado, la recuperación de estas singulares fotografías le ha despertado una idea, la de montar una exposición con imágenes históricas de esta aldea gordonesa.

El vehículo, circulando junto a un rebaño de ovejas y su pastor, en la villa de Sahagún. GRAHAM FINLAYSON/ WORLD’S OLDEST XJ

Otra estampa irrepetible, el Jaguar y detrás un carro cargado con paja. GRAHAM FINLAYSON/ WORLD’S OLDEST XJ

Haciendo mediciones cerca de Montamarta. GRAHAM FINLAYSON/ WORLD’S OLDEST XJ