Cuando la muerte no da miedo

Lugar: Auditorio Ciudad de León.

Hora: 18.30.

Entradas: 6 euros.

«Soy María José Frías. Hago títeres desde que soy niña. Mi trabajo es inseparable de mi vida y de lo que me interesa de la vida, porque me permite investigar sobre las cosas que me gustan y me conmueven, además de evolucionar como persona y compartir todo esto con los demás». Sincera y directa, rebosante de creatividad y armonía, así es la fundadora y el alma de Títeres de María Parrato, una mujer que lleva más de tres décadas creando y poniendo en escena historias mágicas, que han hecho y harán soñar a niños y mayores de todo el mundo.

Hoy desembarca en el Auditorio Ciudad de León, dentro de la programación de teatro familiar con No te asuste mi nombre, una profunda y emocionante reflexión en torno a la muerte que les valió el Premio al Mejor Texto en Feten 2005.

En una noche una hermosa mujer nos mostrará que la muerte es necesaria para que continúe la vida. Y nos hará ver la hermosura de que los ciclos culminen. «No te asuste mi nombre, deja que me despoje del manto con que cubrís vuestros miedos y observa mi rostro claro y dulce. Permíteme que te muestre cómo sería un mundo donde nada ni nadie muriese y descubrirás lo que siempre has sabido; que la vida y la muerte son el tronco y la raíz del mismo árbol.»

El hecho de que sea tabú hablar de la muerte, como de fracasar o de adolecer, hace el tema aún más interesante.