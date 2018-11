Cuando los versos flotan

marcelino cuevas | león

Disfrutaban de la visión de la mar oceana desde un lugar cercano a la desembocadura del río Guadiana. Sus miradas se perdían en el horizonte infinito del Atlántico. Era una calurosa tarde de agosto en la playa de Mazagón. Y surgió la chispa, un poeta y un pintor decidieron unir sus trabajos en una exposición única en cuyo relato se reflejara su pasión conjunta por el agua. Así nació, en tierras de Huelva, la exposición De Palabras y Colores, que estos días presentan en el Auditorio Ciudad de León. Juan Ceada, poeta y Juan Fernández, pintor.

Juan Ceada está vinculado a León por su matrimonio con una leonesa y, además de poeta, lo ha sido todo en el mundo de la política, desde alcalde de Huelva hasta propulsor de Comisiones Obreras en los tiempos heroicos de la central sindical. Ha escrito obras teatrales y novela, pero fundamental es poeta.: «Solo miré tus ojos/ como miran los pájaros/ los peces en el mar».

Juan Ceada explica así su vinculación con la poesía: «Yo –dice- escribo poesía desde hace cuarenta años. Por las noches, después de días vertiginosos, intentaba desengancharme de toda la actividad de la jornada y me dedicaba a hacer poemas. Nací junto al Atlántico, me gusta la mar, para mí el agua es un elemento poético. Mi poesía ha evolucionado en los últimos tiempos. Y mucha culpa la tienen mis frecuentes viajes a León, creo que he conseguido crear en mis versos una fusión entre el norte y el sur. Seis de los dieciocho poemas que pueden leerse en la exposición están inspirados y escritos aquí, en León. Soy un enamorado de estas tierras, siempre digo que mi segunda ciudad, después de mi Huelva natal, es León».

Juan Fernández, el pintor, nació en Ayamonte y sigue pasando largas temporadas en las costas onubenses, pero vive en Madrid, metrópolis que ha sabido reflejar perfectamente en sus lienzos. Y junto a sus pinturas urbanas, ofrece en esta exposición unas espléndidas imágenes de agua, del mar concretamente. Juan Fernández ha realizado más de cien exposiciones y es, sin duda, un experto en el realismo, aunque, a veces, sus visiones del mar le lleven a acercarse a una poética abstracción simbólica.

Hace un año que nació esta exposición conjunta que ha viajado ya por varias ciudades españolas.»Yo –explica el artista- me inspiro en los reflejos de luz en el agua, que son una auténtica maravilla. Creo que tanto Juan Ceada como yo somos auténticos poetas del océano y esto ha creado una fuerte conexión entre los dos que se ha visto fielmente reflejada en sus versos y mis pinturas».

El galerista Javier Seco, comisario de la muestra, ha escrito sobre ella: «Esta exposición –asegura- abre caminos y fusiona, en un mismo espacio, el arte de la pintura, la poesía, la declamación y la música (como a través del código QR podrán escuchar los visitantes). La pintura y la poesía logran conjugarse en ella hasta conseguir una acción artística única».